Atac cu drone asupra unei grădinițe. Cel puțin 50 de morți, dintre care 33 de copii, în Sudan

Un atac cu drone asupra orașului Kalogi, din regiunea Kordofan de Sud din Sudan, a lovit o grădiniță și a ucis cel puțin 50 de persoane, inclusiv 33 de copii, potrivit BBC.

O grupare paramilitară care luptă cu armata în războiul civil din Sudan, Forțele de Sprijin Rapid (RSF), a fost acuzată de atacul de joi de către o organizație medicală, Rețeaua Medicilor Sudanezi și armată.

RSF nu a făcut niciun comentariu imediat.

Dar, la rândul său, RSF a acuzat armata că a lovit o piață, vineri, în regiunea Darfur, într-un atac cu drone asupra unui depozit de combustibil de la punctul de trecere a frontierei cu Ciadul numit Adre.

Rapoartele nu au putut fi verificate independent.

Sudanul este devastat de război din aprilie 2023, când a izbucnit o luptă pentru putere între RSF și armată, care erau anterior aliați.

Potrivit ministerului de externe aliniat armatei, grădinița a fost lovită de două ori cu rachete lansate de drone.

Civilii și medicii care s-au grăbit spre școală au fost, de asemenea, atacați, a adăugat acesta.

Ca răspuns la relatările despre atacul din Kalogi, un purtător de cuvânt al agenției ONU pentru copii Unicef ​​a declarat: „Uciderea copiilor în școala lor este o încălcare oribilă a drepturilor copiilor”.

„Copiii nu ar trebui să plătească niciodată prețul conflictului”, a adăugat Sheldon Yett.

Agenția, a spus el, a îndemnat „toate părțile să oprească imediat aceste atacuri și să permită accesul sigur și nestingherit al asistenței umanitare pentru a ajunge la cei aflați în nevoie disperată”.

RSF a acuzat armata că a atacat punctul de trecere Adre, deoarece acesta era folosit pentru „livrarea de ajutoare și provizii comerciale”.

Potrivit Sudan War Monitor, un grup de cercetători care urmăresc conflictul, atacul a provocat victime civile și pagube semnificative unei piețe.

Armata nu a comentat imediat rapoartele din Darfur.

Încadrată între capitala Sudanului, Khartoum, și Darfur, regiunea formată din Kordofanul de Nord, Kordofanul de Sud și Kordofanul de Vest a fost o linie de front în războiul civil.

Bătălia pentru cele trei regiuni Kordofan - care au o populație de aproape opt milioane de locuitori - s-a intensificat pe măsură ce armata avansează spre Darfur.