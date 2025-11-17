Cum ajung armele fabricate în Europa pe câmpurile de luptă din Sudan

Sudan se află în mijlocul unui conflict civil sângeros, în care paramilitarul Rapid Support Forces (RSF) și armata guvernamentală (SAF) se confruntă de peste doi ani.

În centrul preocupărilor recente se regăsește rolul unor arme fabricate în Europa, care, după investigații independente și rapoarte ale organizațiilor pentru drepturile omului, ajung pe câmpurile de luptă sudaneze — într-un posibil salt al escaladării și al responsabilității internaționale.

Ambasadorul Sudanului la Uniunea Europeană, Abdelbagi Kabeir, a lansat un apel ferm către statele membre UE să suspende vânzările de armament către Emiratele Arabe Unite (EAU), acuzând că echipamentele europene sunt redirecționate către forțele RSF și alimentează atrocități în războiul din Sudan.

Conflictul sudanez a izbucnit în aprilie 2023, când tensiunile dintre forțele armate reglementare (SAF) și grupul paramilitar RSF au escaladat rapid în confruntări armate deschise.

Aceste lupte au generat una dintre cele mai gravă crize umanitare la nivel global: mii de morți, milioane de persoane strămutate și necesități acute de ajutor.

Organizațiile internaționale raportează o deteriorare severă a situației civile, cu rapoarte repetate despre crime de război, violențe etnice și abuzuri grave.

În acest context, investigațiile recente arată că nu doar actorii locali sunt implicați, ci și state externe prin furnizarea de arme, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la respectarea embargourilor armamentului impuse Sudanului.

Ambasadorul Abdelbagi Kabeir, reprezentant al guvernului sudanez recunoscut internațional, a declarat într-un interviu că „arme europene fabricate ajung în zonele de conflict” din Sudan, contribuind la escaladarea războiului.

El a făcut apel la țările UE să înceteze vânzările de armament către Emiratele Arabe Unite, subliniind că acestea sunt, potrivit informațiilor sale, redirecționate către RSF.

Kabeir a afirmat:

„UE ar trebui să cântărească balanța morală, nu doar pe cea comercială.”

El a adăugat că blocul european este „legat de propriile sale valori” și ar trebui să se asigure că armele nu sunt reexportate în zone de război precum Sudanul.

Potrivit ambasadorului, aceste arme nu au fost destinate inițial pentru un „utilizator terț”. Continuând, el a afirmat că astfel de situații pun UE într-o „situație foarte neplăcută”.

Obuze de mortier din Bulgaria

O anchetă realizată de France 24 a descoperit că obuze de mortier fabricate în Bulgaria și exportate către Emiratele Arabe Unite au fost ulterior găsite într-un convoi interceptat în nordul Sudanului.

Obuzele respective poartă marcaje identice cu cele livrate anterior EAU, ceea ce ridică suspiciuni privind reexportul ilegal în încălcarea embargoului european asupra Sudanului.

Documentele analizate de jurnaliști indică faptul că, în 2020, EAU a comandat 15.000 de obuze de moartier de calibru de 81 mm de la o companie bulgară, ARM-BG Ltd.

Ministerul Economiei din Bulgaria a declarat că permisele de export au fost acordate „unei agenții guvernamentale a unui stat care nu este supus sancțiunilor ONU” și a negat reexportul autorizat către Sudan.

În scrisoarea adresată Organizației Națiunilor Unite, Bulgaria a confirmat că a exportat obuzele către EAU, dar a subliniat că nu a autorizat nicio redirecționare către terțe părți.

Un panou al ONU investighează în continuare aceste transporturi pentru potențiale încălcări ale sancțiunilor.

Sisteme de apărare franceze

Amnesty International a documentat prezența unor vehicule blindate fabricate în EAU care utilizează sistemul de apărare „Galix”, produs de companiile franceze Lacroix Defense și KNDS France, pe câmpurile de luptă din Sudan.

Aceste vehicule au fost identificate în zone controlate de RSF, iar utilizarea lor ar putea constitui o încălcare a embargoului ONU.

Folosirea sistemului Galix, care lansează fum, decoy-uri și proiectile pentru a proteja vehiculele de amenințări apropiate, a fost descrisă în acest caz de Amnesty ca „activă pe câmpul de luptă în Sudan” de către Agnès Callamard, secretarul general al organizației.

Ea a adăugat că „orice utilizare (a sistemului Galix) în Darfur ar reprezenta o încălcare clară a embargoului ONU”.

În replică, Lacroix a declarat că livrările au fost efectuate „în strictă conformitate cu licențele de export și certificatele de non-reexport acordate”.

Arme chinezești re-exportate de EAU

Într-un raport mai recent (mai 2025), Amnesty International a identificat în Sudan muniție avansată de proveniență chineză, care, susține organizația, a fost re-exportată de EAU către RSF.

Printre armele identificate se află bombe ghidate GB50A și tunuri de calibru 155 mm AH-4 produse de Norinco (China).

Amnesty International Potrivit raportului, aceste arme au fost folosite în atacuri asupra regiunilor Khartoum și Darfur.

Brian Castner, șef al cercetării de criză la Amnesty, a declarat: „Aceasta este dovada clară că bombe ghidate de tip GB50A fabricate în China și tunuri AH-4 au fost utilizate în Sudan.”

El a cerut ca EAU să suspende imediat transferurile de armament către RSF și a solicitat comunității internaționale, inclusiv Consiliului de Securitate ONU, să extindă embargoul asupra armamentului la întreaga țară Sudan, nu doar la regiunea Darfur.

Reprezentanți ai Guvernului Emiratelor Arabe Unite au respins acuzațiile de sprijin militar către RSF.

Un purtător de cuvânt al autorităților de la Abu Dhabi a declarat că EAU „resping categoric orice afirmație conform căreia oferă sprijin militar vreuneia dintre părțile beligerante” în conflictul sudanez, adăugând că sprijină dialogul și pacea.

De asemenea, oficialii emiratezi au subliniat că sistemele lor de control pentru exporturi sunt stricte și conforme cu obligațiile internaționale, inclusiv cele referitoare la controlul armamentului.

Într-un comunicat, Emiratele au calificat unele rapoarte ca parte a unei „campanii coordonate de dezinformare, menită să submineze rolul lor regional” și au negat implicarea directă în livrări de arme către forțele RSF.

Uniunea Europeană și-a reafirmat cadrul legal referitor la exporturile de armament. Potrivit purtătorului de cuvânt pentru afaceri externe al UE, Anouar El-Anouni, există un „obligativ moral și juridic de a refuza autorizările de export când există riscul ca armele să fie utilizate pentru încălcări ale drepturilor omului, instabilitate internă sau conflicte armate.”

El-Anouni a adăugat că toate terțele părți — inclusiv statele care furnizează arme părților beligerante — „trebuie să înceteze imediat susținerea și să nu alimenteze o situație deja explozivă.”

De asemenea, UE menționează că va folosi instrumentele diplomatice și măsuri restrictive pentru a promova o soluție pașnică a conflictului.

În ceea ce privește sancțiunile, UE a impus restricții vizând persoane și entități asociate atât cu SAF, cât și cu RSF, inclusiv congelarea de active.

De asemenea, embargoul asupra armamentului pentru Sudan este în vigoare de mai multe decenii și a fost reconfirmat în recente prelungiri.

Ambasadorul Abdelbagi Kabeir a subliniat că UE trebuie să își folosească greutatea diplomatică, mai ales în contextul vizitelor oficiale.

El a cerut ca, în timpul viitoarelor deplasări ale liderilor europeni în regiunea Golfului, oficialii UE să solicite explicit Emiratelor să înceteze livrările de armament către RSF.

Kabeir a avertizat că instabilitatea din Sudan nu rămâne limitată la frontierele sale: „Ceea ce se întâmplă în Africa subsahariană are un impact în Marea Mediterană”, a spus el, adăugând că o deteriorare a situației sudaneze ar putea duce la fluxuri migratorii semnificative spre Europa.

El a mai pledat pentru ridicarea sancțiunilor impuse Sudanului guvernat de SAF, argumentând că acestea au afectat sever economia țării și că ridicarea lor ar facilita un angajament european mai constructiv

Potrivit lui, deși UE acordă asistență umanitară, fondurile alocate nu sunt suficiente în raport cu nevoile populației: blocul a alocat peste 273 de milioane de euro pentru 2025, dar, în opinia ambasadorului, acest sprijin nu corespunde angajamentelor asumate sau nevoilor reale ale cetățenilor.

Respectarea embargourilor

Cazurile identificate de investigațiile France24 și Amnesty ridică întrebări serioase despre modul în care arme fabricate în UE se pot afla pe câmpurile de luptă din Sudan, într-un conflict dur și de lungă durată.

Dacă aceste arme au fost într-adevăr re-exportate ilegal sau gestionate fără respectarea clauzelor de utilizator final (end‑user certificates), atunci ar putea fi vorba despre încălcări grave ale reglementărilor internaționale, inclusiv ale embargourilor impuse de ONU și UE.

Responsabilitatea producătorilor

Firmele producătoare europene — precum Lacroix Defense și KNDS France, în cazul sistemului Galix — sunt chemate să își revizuiască procedurile de export pentru a se asigura că echipamentele nu sunt redirecționate către actorii non-doriți.

Amnesty a cerut în mod explicit autorităților franceze să intervină și să suspende transferul sistemelor către EAU dacă nu se poate garanta că acestea nu vor fi redirecționate.

Pe de altă parte, producătorii susțin că operațiunile lor au respectat legalitatea: Lacroix a menționat că a obținut licențele necesare și certificate de „non-reexport” legale.

Răspunderea statelor furnizoare

Pentru statele UE implicate, problema nu este doar comercială, ci și morală și politică. Livrarea de arme către un stat terț (EAU) și apoi redirecționarea acestora către un actor beligerant într-un război civil ridică semne de întrebare despre eficiența regimului de control la export.

Ambasadorul sudanez susține că UE trebuie să „cântărească balanța morală”, argument pe care mulți analiști îl consideră relevant — nu doar pentru reputația blocului, ci și pentru stabilitatea regională.

Impactul asupra crizei umanitare

Pe măsură ce armele continuă să ajungă pe terenul de luptă, riscul escaladării conflictului crește, amplificând suferințele civile.

Posibilitatea ca RSF să primească arme sofisticate intensifică potențial violențele, iar consecințele pentru populația civilă pot fi dramatice: distrugere de infrastructură, atacuri asupra comunităților vulnerabile și agravarea fluxului de refugiați.

În plus, tensiunile continuă să străpungă granițele sudaneze: instabilitatea riscă să se extindă în regiunea Golfului și Mediterana, iar spectrul migrării în masă spre Europa devine tot mai real.