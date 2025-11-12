Ucraina produce acum mai multe drone militare decât toate țările NATO la un loc, arată o analiză realizată de Bloomberg. Astfel, industria dronelor din Ucraina se extinde rapid în Europa, impulsionată de războiul în curs cu Rusia și de cererea tot mai mare din partea membrilor NATO.

Bloomberg subliniază faptul că Oleksandr Hrachov, CEO al producătorului ucrainean de drone TSIR, construiește o linie de asamblare a dronelor în Finlanda, ca parte a unei schimbări strategice de mutare a producției din zona de război pe teritoriul NATO. Noua instalație, dezvoltată în parteneriat cu firma finlandeză Summa Defence Plc, este așteptată să producă drone tactice atât pentru forțele ucrainene, cât și pentru armatele aliate.

Această mișcare face parte dintr-o tendință mai amplă. Firmele ucrainene, inclusiv membrii consorțiului de drone FlyWell, strâng 50 de milioane de dolari pentru a finanța proiecte suplimentare de producție și cercetare și dezvoltare în întreaga Europă, inclusiv drone alimentate cu hidrogen. Summa Defence a realizat deja prototipurile pentru trei modele de drone care așteaptă să fie testate pe câmpul de luptă în Ucraina.

Inovațiile ucrainene în domeniul luptei cu drone influențează acum planificarea militară a NATO. Bloomberg notează, citând analiști militari, că Ucraina produce anual până la 4 milioane de drone - inclusiv drone de atac cu rază lungă de acțiune și modele FPV ieftine și agile - semnificativ mai mult decât cele aproximativ 100.000 de drone militare fabricate anual în Statele Unite.

Publicația remarcă, de asemenea, schimbarea mai amplă la nivel european către colaborarea cu firmele ucrainene de apărare. Skyeton, un producător ucrainean de drone specializat în drone de lung parcurs, a atras investiții străine în valoare de 10 milioane de euro și și-a stabilit producția în Slovacia, Danemarca și Marea Britanie.

Iar Fire Point, dezvoltatorul rachetei de croazieră Flamingo din Ucraina, construiește acum o fabrică de combustibil pentru rachete în Danemarca.

Danemarca singură a alocat 77 de milioane de dolari în acest an pentru a sprijini producția de arme ucrainene pe teritoriul său.

Între timp, Ucraina intenționează să deschidă birouri de export de arme la Berlin și Copenhaga, semnalând o schimbare către vânzările internaționale ale armamentului său testat în luptă.

Viceprim-ministrul Mihailo Fedorov, vorbind la o conferință despre drone la Lviv, a declarat că Ucraina a crescut de la doar 10 producători de drone în 2022 la peste 500 în 2025.

„Nu ești pe piața globală a tehnologiei de apărare dacă produsul tău nu a fost testat în Ucraina”, spune Fedorov, citat de Bloomberg.

Iar analistul Michael Bohnert de la RAND Corporation a declarat pentru Bloomberg că Ucraina deține în prezent „probabil mai multe varietăți de drone decât toate țările NATO la un loc”. El a subliniat că, după război, modelul de producție cu costuri reduse și randament ridicat al Ucrainei ar putea transforma abordarea NATO față de războiul cu aparate fără pilot.

Hrachov și alții se pregătesc deja pentru un viitor în care industria ucraineană a dronelor nu numai că își apără patria, ci devine și un furnizor principal pentru NATO.

„Nu începem de la zero - ne urcăm într-un tren în mișcare”, a declarat directorul general al Summa, Jussi Holopainen.

Inovațiile ucrainene din timpul războiului stabilesc un nou standard pentru războiul cu drone - unul care combină viteza, scalabilitatea și accesibilitatea în moduri pe care contractorii tradiționali occidentali din domeniul apărării încearcă acum să le imite.

