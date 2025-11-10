Națiunea cea mai muncitoare de pe Pământ. Angajații lucrează în medie 54,5 ore pe săptămână

Într-un colț liniștit al Asiei, Bhutanul se distinge nu doar prin peisajele sale montane spectaculoase, ci și prin numărul orelor de muncă. Conform unor studii recente, cetățenii bhutanezi se află în fruntea clasamentului mondial în ceea ce privește dedicarea și orele de muncă efective, devenind astfel un exemplu pentru întreaga planetă, informează therussophile.org.

Analiza realizată de Visual Capitalist a clasificat peste 150 de țări în funcție de durata medie a săptămânii de lucru în 2025. În timp ce media globală se situează în jurul a 38,7 ore pe săptămână, diferențele dintre țările cu cei mai muncitori angajați și cele cu cei mai puțin implicați în muncă ajung la aproape 30 de ore.

Datele provin din Raportul privind populația mondială, care centralizează estimări privind orele medii de lucru în sectoarele formale și informale ale economiei. Bhutan se află în fruntea clasamentului global, cu angajați care muncesc, în medie, 54,5 ore pe săptămână.

În top se mai regăsesc numeroase economii din Asia de Sud și Sud-Est, precum Emiratele Arabe Unite (48,4 ore), Pakistan (47,5 ore) și India (45,8 ore). Săptămânile de lucru extinse din aceste regiuni reflectă adesea industrii ce necesită multă forță de muncă, un număr redus de locuri de muncă cu normă parțială și sisteme de protecție socială mai slabe, factori care contribuie la programul lung al angajaților și al lucrătorilor independenți.

În Europa de Vest și de Nord, săptămânile de lucru se numără printre cele mai scurte din lume. Țări precum Olanda (26,8 ore), Norvegia (27,1 ore) și Danemarca (28,8 ore) oferă angajaților un program sub 30 de ore pe săptămână.

Această realitate este susținută de productivitate ridicată, automatizare extinsă și politici de protecție a muncii bine puse la punct. În aceste țări, programul redus de lucru merge mână în mână cu un nivel de trai ridicat și cu un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală.

Statele Unite ocupă o poziție intermediară, cu o medie de 36,1 ore lucrate pe săptămână. Aceasta este mai mică decât media globală, dar mai mare decât în alte economii dezvoltate, precum Canada (32,3 ore), Regatul Unit (31,0 ore) sau Franța (30,8 ore).

În contrast, în multe piețe emergente, în special din Africa, săptămânile de lucru sunt mult mai lungi. În țări precum Sudan (50,8 ore) și Lesotho (50,2 ore), necesitățile economice fac ca angajații să petreacă mult mai mult timp la locul de muncă, reflectând provocările specifice dezvoltării economice.

Africa mai include în lista fruntașilor Republica Congo (48,7 ore) și São Tomé și Príncipe (48,2 ore), iar Liberia raportează o medie de 47,5 ore. În Asia, Emiratele Arabe Unite ating 48,4 ore, iar Iordania 47,8 ore de muncă pe săptămână.

Alte țări asiatice cu ore săptămânale ridicate sunt Pakistan (47,5), Qatar (46,8), Liban (46,4), Cambodgia și Maldive (ambele 45,9) și Bangladesh și India (ambele 45,8).

În România, durata normală a timpului de muncă pentru un angajat cu normă întreagă este de 40 de ore pe săptămână, adică 8 ore pe zi. Există și excepții, cum ar fi orele suplimentare, care pot duce durata maximă a muncii la 48 de ore pe săptămână. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână, potrivit Codului Muncii.