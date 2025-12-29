Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot. Locul special ales de actriță

Locul în care Brigitte Bardot va fi înmormântată a fost stabilit conform dorinței ei. Fosta vedetă a cinematografiei franceze va fi îngropată chiar în grădina casei sale din Saint-Tropez, aproape de mare și aproape de câinii care i-au fost mereu alături, a povestit Wendy Bouchard pentru FranceInfo.

Prietenii apropiați au explicat că dorința actriței va fi respectată întocmai.

„Aşa a dorit ea şi dorinţa ei va fi respectată. Să fie îngropată lângă cei pe care i-a iubit, animalele sale”, a precizat Bouchard.

De-a lungul vieții, animalele au fost pentru Brigitte Bardot sprijin, alinare și motivație, iar legătura ei profundă cu ele i-a marcat întreaga existență.

De-a lungul anilor, Brigitte Bardot a mărturisit adesea că apropierea de animale a ajutat-o să treacă peste perioadele dificile din viață. Prietena ei a vorbit, la rândul său, despre această legătură specială:

„Animalele au salvat-o. De mică, a crescut alături de aceste animale. Afecţiunea pe care poate nu a primit-o în sânul familiei i-a fost oferită de animale”.

Wendy Bouchard a explicat că actrița „împărtăşea suferinţa şi vulnerabilitatea animalelor”, iar această empatie a împins-o să se implice constant în cauze de protecție. Printre campaniile sale marcante s-a numărat și cea din 1977 împotriva vânătorii de pui de focă — o inițiativă care a avut un impact puternic la nivel internațional și a inspirat generații întregi.

Reprezentanții organizației înființate de actriță au anunțat că vor continua toate proiectele pe care aceasta le-a pus în mișcare. Fundația „Brigitte Bardot”, care anul viitor împlinește aproape 40 de ani de existență, a transmis că misiunea începută de fondatoarea sa nu se va întrerupe. Potrivit comunicatului, moștenirea ei „rămâne vie în acţiunile întreprinse cu aceeaşi pasiune şi aceeaşi fidelitate faţă de idealurile sale”.

Creată în 1986 la Saint-Tropez, fundația a evoluat treptat într-o organizație de referință pentru protecția animalelor, activând nu doar în Franța, ci și pe plan internațional.

După încheierea carierei cinematografice, Bardot a explicat adesea de ce a ales să se dedice exclusiv animalelor:

„Mi-am dedicat tinereţea şi frumuseţea oamenilor. Acum îmi dedic înţelepciunea, experienţa şi tot ce am mai bun animalelor”.