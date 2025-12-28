Brigitte Bardot, întâlnire memorabilă cu Traian Băsescu. Replica actriței a făcut istorie

Actrița și activista pentru drepturile animalelor Brigitte Bardot a vizitat Bucureștiul în 2001, pe fondul situației grave a câinilor fără stăpân, intens mediatizată la nivel european la începutul anilor 2000. Aici, celebra actriță s-a întâlnit cu Traian Băsescu, pe vremea când acesta era primarul general al Capitalei. Regretata actriță, care a murit duminică la 91 de ani, l-a criticat dur pe Băsescu după adoptarea legii care permitea eutanasierea câinilor maidanezi. iar răspunsul fostului președinte a devenit celebru. „Cred că e vorba de doamna aceea care era foarte frumoasă pe timpul regilor Franței”, spunea el în 2013.

În 1986, Brigitte Bardot a înființat Fundația Brigitte Bardot pentru Îngrijirea și Protecția Animalelor, după ce și-a vândut casa și bijuteriile, dedicându-se exclusiv cauzei, actrița devenind ulterior vegetariană. A venit o singură dată în România, în contextul problemei câinilor fără stăpân, intens dezbătută la nivel european la începutul anilor 2000.

Cu ocazia vizitei la București, Brigitte Bardot s-a întâlnit cu Traian Băsescu, relațiile dintre cei doi fiind inițial cordiale. Brigitte Bardot a pledat pentru sterilizare și adopție ca alternative la eutanasiere și a atras atenția asupra respectării drepturilor animalelor, oferind totodată sprijin prin fundația sa, implicată în proiecte de sterilizare și îngrijire a animalelor.

Traian Băsescu era, pe atunci, primarul Capitalei. În 2013, după ce a devenit președinte, el a semnat decretul de promulgare a legii privind câinii fără stăpân, după ce Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea textului. Se estimează că regretata actriță fi donat peste 140.000 de dolari pentru sterilizarea în masă a câinilor vagabonzi din București. Tensiunile între cei doi au apărut după adoptarea legii care permitea eutanasierea acestora.

Fostul președinte a fost întrebat să comenteze atacurile actriței la acea vreme, iar răspunsul său a devenit celebru: „Cred că e vorba de doamna aceea care era foarte frumoasă pe timpul regilor Franței”.

Băsescu a declarat că a întâlnit-o o singură dată pe actriță, iar atunci i-ar fi reproșat că implicarea acesteia a venit „mult prea târziu”. Replica sa a provocat o reacție puternică din partea lui Bardot, care a denunțat public „politica dictatorială a președintelui Traian Băsescu” pe care l-a catalogat drept „un tiran care nu se gândește decât să ucidă”.

Brigitte Bardot, cunoscută la nivel mondial sub iniţialele „BB”, a devenit celebră în cinematografia franceză a anilor 1950–1970. Cariera sa a inclus numeroase roluri de succes, colaborări cu regizori renumiți și o expunere mediatică intensă, pe care a încheiat-o în 1973, retrăgându-se din lumea filmului.

După retragerea din actorie, Bardot și-a dedicat viața protecției animalelor, înființând în 1986 Fundația Brigitte Bardot. Organizația a susținut campanii și intervenții pentru reducerea abuzurilor asupra animalelor, devenind un instrument important de advocacy la nivel național și internațional.