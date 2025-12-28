Brigitte Bardot, întâlnire memorabilă cu Traian Băsescu. Replica actriței a făcut istorie
- Andreea Răzmeriță
- 28 decembrie 2025, 17:00
Actrița și activista pentru drepturile animalelor Brigitte Bardot a vizitat Bucureștiul în 2001, pe fondul situației grave a câinilor fără stăpân, intens mediatizată la nivel european la începutul anilor 2000. Aici, celebra actriță s-a întâlnit cu Traian Băsescu, pe vremea când acesta era primarul general al Capitalei. Regretata actriță, care a murit duminică la 91 de ani, l-a criticat dur pe Băsescu după adoptarea legii care permitea eutanasierea câinilor maidanezi. iar răspunsul fostului președinte a devenit celebru. „Cred că e vorba de doamna aceea care era foarte frumoasă pe timpul regilor Franței”, spunea el în 2013.
Brigitte Bardot și Traian Băsescu, de la dialog la conflict public
În 1986, Brigitte Bardot a înființat Fundația Brigitte Bardot pentru Îngrijirea și Protecția Animalelor, după ce și-a vândut casa și bijuteriile, dedicându-se exclusiv cauzei, actrița devenind ulterior vegetariană. A venit o singură dată în România, în contextul problemei câinilor fără stăpân, intens dezbătută la nivel european la începutul anilor 2000.
Cu ocazia vizitei la București, Brigitte Bardot s-a întâlnit cu Traian Băsescu, relațiile dintre cei doi fiind inițial cordiale. Brigitte Bardot a pledat pentru sterilizare și adopție ca alternative la eutanasiere și a atras atenția asupra respectării drepturilor animalelor, oferind totodată sprijin prin fundația sa, implicată în proiecte de sterilizare și îngrijire a animalelor.
Conflictul dintre Brigitte Bardot și Traian Băsescu pe tema câinilor maidanezi
Traian Băsescu era, pe atunci, primarul Capitalei. În 2013, după ce a devenit președinte, el a semnat decretul de promulgare a legii privind câinii fără stăpân, după ce Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea textului. Se estimează că regretata actriță fi donat peste 140.000 de dolari pentru sterilizarea în masă a câinilor vagabonzi din București. Tensiunile între cei doi au apărut după adoptarea legii care permitea eutanasierea acestora.
Fostul președinte a fost întrebat să comenteze atacurile actriței la acea vreme, iar răspunsul său a devenit celebru: „Cred că e vorba de doamna aceea care era foarte frumoasă pe timpul regilor Franței”.
Băsescu a declarat că a întâlnit-o o singură dată pe actriță, iar atunci i-ar fi reproșat că implicarea acesteia a venit „mult prea târziu”. Replica sa a provocat o reacție puternică din partea lui Bardot, care a denunțat public „politica dictatorială a președintelui Traian Băsescu” pe care l-a catalogat drept „un tiran care nu se gândește decât să ucidă”.
Brigitte Bardot, de la star internațional la activistă pentru animale
Brigitte Bardot, cunoscută la nivel mondial sub iniţialele „BB”, a devenit celebră în cinematografia franceză a anilor 1950–1970. Cariera sa a inclus numeroase roluri de succes, colaborări cu regizori renumiți și o expunere mediatică intensă, pe care a încheiat-o în 1973, retrăgându-se din lumea filmului.
După retragerea din actorie, Bardot și-a dedicat viața protecției animalelor, înființând în 1986 Fundația Brigitte Bardot. Organizația a susținut campanii și intervenții pentru reducerea abuzurilor asupra animalelor, devenind un instrument important de advocacy la nivel național și internațional.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.