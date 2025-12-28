A murit Brigitte Bardot. Simbolul cinematografiei franceze avea 91 de ani

Brigitte Bardot, cunoscută la nivel mondial sub iniţialele „BB” şi recunoscută pentru rolurile sale din cinematografia franceză a anilor 1950–1970, a murit duminică, la vârsta de 91 de ani.

Bardot a devenit, în timpul carierei sale artistice şi ulterior, o personalitate marcantă atât în domeniul filmului, cât şi în lupta pentru protecţia animalelor.

Brigitte Bardot s-a remarcat pe scena cinematografică mondială încă din anii 1950, obţinând notorietate rapid după rolurile din filmele din perioada respectivă.

În această epocă, ea a fost considerată una dintre cele mai celebre actriţe din lume şi subiectul constant al interesului paparazzilor şi al presei internaţionale.

Pe parcursul carierei sale, Bardot a lucrat cu regizori cunoscuţi şi a jucat în numeroase producţii de succes care i-au consolidat statutul de vedetă internaţională. După aproximativ 15 ani de viaţă în lumina reflectoarelor şi de expunere mediatică intensă, ea şi-a încheiat activitatea în actorie în 1973, retrăgându-se din lumea filmului.

Decizia de a se retrage a marcat începutul unei perioade în care Brigitte Bardot s-a implicat tot mai mult în cauze caritabile, renunţând treptat la expunerea publică intensă.

După încheierea carierei de actriţă, Brigitte Bardot şi-a dedicat viaţa activităţilor de advocacy pentru protecţia animalelor, înfiinţând Fundaţia Brigitte Bardot în 1986.

Această organizaţie a devenit un instrument prin care artista a susţinut campanii de conştientizare şi intervenţii pentru reducerea maltratării şi abuzurilor asupra animalelor la nivel naţional şi internaţional.

Fundaţia a fost menţionată în comunicatul oficial care a anunţat decesul actriţei, subliniind atât cariera sa artistică, cât şi angajamentul faţă de cauzele pentru protecţia animalelor.

În ultimele luni înainte de anunţul decesului, Brigitte Bardot a fost subiectul unor speculaţii privind starea sa de sănătate.

În noiembrie 2025, starul francez a fost internat la spitalul din Toulon pentru câteva zile, conform relatărilor presei internaţionale, într-un context în care echipa sa a precizat că se afla în convalescenţă şi a cerut respectarea vieţii sale private.

Tot în această perioadă, au circulat informaţii neconfirmate despre starea ei de sănătate pe reţelele sociale, inclusiv o informaţie falsă despre decesul ei, pe care Brigitte Bardot a respins-o într-un mesaj adresat publicului.

Anunţul privind decesul Brigitte Bardot a fost făcut public de Fundaţia care îi poartă numele, potrivit agenţiilor de presă care au preluat comunicatul oficial.

Conform informaţiilor difuzate, Bardot a decedat duminică, 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

Decesul ei marchează încheierea unei vieţi care a traversat numeroase etape – de la celebritate internaţională în cinematografie la activism pentru protecţia animalelor.