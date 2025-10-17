Monden Breaking news

Brigitte Bardot, în spital. Starea ei este îngrijorătoare

Actrița franceză Brigitte Bardot se află internată de aproape trei săptămâni la spitalul privat Saint-Jean din Toulon, potrivit relatărilor presei franceze. Unitatea medicală se află în apropierea locuinței sale din Saint-Tropez, unde artista trăiește retrasă de mai multe decenii.

Brigitte Bardot, internată în spital

Bardot, în vârstă de 91 de ani, a fost supusă unei intervenții chirurgicale complicate, în urma unei afecțiuni severe. Medicii se declară optimiști, dar prudenți: deși externarea ar putea avea loc în zilele următoare, starea ei de sănătate este în continuare considerată „îngrijorătoare”.

Brigitte Bardot

Sursa foto: Wikipedia

O viață între cinema și activism

Ajunsă la vârsta senectuții, Brigitte Bardot continuă să fie o prezență emblematică a filmului francez. În anii ’50 și ’60, a devenit simbolul unei generații libere și nonconformiste, grație rolurilor sale în producții precum „Și Dumnezeu a creat femeia” (1956) – filmul care a propulsat-o pe scena internațională.

După ce s-a retras din cinematografie, în anii ’70, actrița s-a dedicat activităților umanitare și protecției animalelor. Prin Fundația Brigitte Bardot, aceasta a sprijinit campanii de salvare a speciilor aflate în pericol și a luptat constant împotriva cruzimii față de animale.

Starea lui Brigitte Bardot, îngrijorătoare

Chiar și departe de reflectoare, Bardot a rămas un reper cultural. Farmecul, stilul și atitudinea ei au redefinit imaginea femeii moderne în cinematografia europeană. De-a lungul carierei, a jucat în peste 40 de filme și a colaborat cu unii dintre cei mai importanți regizori ai vremii.

În ultimele decenii, s-a retras complet din viața publică, trăind într-un conac discret din Saint-Tropez, alături de animalele sale.

Potrivit BFM TV, „starea lui Brigitte Bardot rămâne îngrijorătoare”, însă apropiații speră că actrița va putea fi externată în curând.

Actrița s-a confruntat cu probleme de sănătate și anii trecuți. Ea a ajuns la spital cu dificultăți de respirație și tulburări cognitive. În 1984, aceasta a fost diagnosticată cu cancer la sân, dar a refuzat să facă chimioterapie.

