Brigitte Bardot, o viață trăită în atenția lumii și încheiată în tăcere
- Iulia Moise
- 28 decembrie 2025, 13:03
- Copilăria și primii pași în cinematografie
- „Și Dumnezeu... a creat femeia”: filmul care a pus-o pe harta cinematografiei
- Viața personală, în lumina reflectoarelor
- Celebritățile cu care s-a iubit Brigitte Bardot
- Retragerea din film și o nouă misiune
- De la imagine de film la activism pentru animale
- O viață sub semnul lumii moderne
Brigitte Anne-Marie Bardot, cunoscută în întreaga lume după inițialele „B.B.”, a fost o actriță, cântăreață, model și activistă pentru protecția animalelor originară din Franța, a cărei viață și carieră au traversat decenii de schimbări culturale și sociale, a murit la vârsta de 91 de ani.
De la începuturile din Paris până la consacrarea ca unul dintre simbolurile cinematografiei mondiale și, mai târziu, la rolul său de promotoare a cauzelor pentru animale, povestea ei reflectă evoluția unei personalități publice ce a influențat atât arta, cât și activismul în secolul XX și începutul secolului XXI.
Copilăria și primii pași în cinematografie
Brigitte Bardot s-a născut pe 28 septembrie 1934 în Paris, Franța, într-o familie cu venituri stabile.
La o vârstă fragedă, a început să studieze baletul, iar la 15 ani a apărut pe coperta revistei „Elle”, ceea ce a atras atenția publicului și a profesioniștilor din industria de divertisment.
Această expunere a devenit un prim pas spre o carieră în cinema.
Primul ei rol în film a venit în anii 1950, iar deși nu a fost imediat unul principal, aceste apariții timpurii au deschis ușa pentru proiecte ulterioare ce aveau să o definească ca actriță.
„Și Dumnezeu... a creat femeia”: filmul care a pus-o pe harta cinematografiei
Un moment esențial în cariera lui Bardot a fost rolul principal din filmul „Și Dumnezeu... a creat femeia” („And God Created Woman”) din 1956, regizat de Roger Vadim, primul ei soț.
Acest film a avut un impact deosebit în Franța și pe plan internațional, propulsând-o spre statutul de star și creând imaginea care avea să o însoțească în anii următori.
În anii care au urmat, Bardot a apărut într-o serie de filme de succes, consolidându-și prezența la Hollywood și în cinematografia europeană. Printre aceste titluri se numără:
- „Plucking the Daisy” (1956) – o comedie franțuzească ce a contribuit la recunoașterea publică a actriței.
- „Babette Goes to War” (1959) – în care a jucat rolul principal într-o poveste plasată în contextul celui de-al Doilea Război Mondial.
- „La Vérité” („The Truth”, 1960) – un film dramatic regizat de Henri-Georges Clouzot, nominalizat la premii internaționale.
- „A Very Private Affair” (1962) – o dramă romantică regizată de Louis Malle.
Pe parcursul carierei sale cinematografice, Bardot a apărut în peste 40 de filme și a înregistrat zeci de melodii, oferind o gamă variată de personaje și demonstrații ale versatilității sale artistice.
Viața personală, în lumina reflectoarelor
Viața personală a lui Brigitte Bardot a fost intens urmărită de presă și publicul larg, reflectând adesea interesul pentru detalii din culisele celebrității.
Ea s-a căsătorit de patru ori pe parcursul vieții, iar aceste relații au făcut titlurile ziarelor din întreaga lume.
Primul ei mariaj, în 1952, a fost cu regizorul Roger Vadim, alături de care a lucrat la numeroase proiecte cinematografice.
Ulterior, în 1959, s-a căsătorit cu actorul Jacques Charrier, cu care a avut un fiu, Nicolas-Jacques Charrier, născut în 1960, iar această căsătorie s-a încheiat prin divorț în 1962.
Al treilea soț al ei a fost omul de afaceri german Gunter Sachs, căsătoria având loc în 1966.
În 1992, Bardot s-a recăsătorit cu Bernard d’Ormale, al patrulea și ultimul ei soț, cu care a rămas până la finalul vieții.
Celebritățile cu care s-a iubit Brigitte Bardot
Brigitte Bardot a fost cunoscută nu doar pentru cariera sa cinematografică, ci și pentru relațiile romantice cu diverse personalități publice, unele dintre ele devenind subiect de presă internațională.
De-a lungul anilor, actrița a avut legături cu muzicianul Serge Gainsbourg, cu care a înregistrat colaborări muzicale și a avut o relație intens mediatizată.
Alte nume cu care a fost asociată includ cântărețul francez Sacha Distel, dar și actori precum Jean-Louis Trintignant.
Se vorbește și despre relații scurte cu figuri internaționale din cinematografia europeană și americană, în timp ce imaginea ei de sex-symbol atrăgea atenția bărbaților celebri din diverse domenii artistice.
Presa internațională a documentat aceste legături, dar Bardot a păstrat adesea discreție în privința detaliilor intime, ceea ce a alimentat și mai mult fascinația publicului pentru viața ei sentimentală.
Retragerea din film și o nouă misiune
În 1973, după două decenii în lumina reflectoarelor, Brigitte Bardot și-a anunțat retrăgerea din cinematografie, marcând astfel încheierea unei perioade artistice vaste.
După această decizie, viața ei a luat o nouă direcție, centrată pe implicarea în cauze sociale, în special legate de protecția animalelor.
De la imagine de film la activism pentru animale
Pasiunea pentru animale a început să se manifeste treptat, dar începând cu anii 1970 a devenit o preocupare centrală în viața lui Bardot.
În 1977, ea a participat la acțiuni împotriva vânătorii de foci pe ghețurile canadiene alături de Paul Watson, fondatorul Sea Shepherd Conservation Society, o experiență documentată în presa timpului.
Un pas major în această direcție a fost fondarea în 1986 a „Fondation Brigitte Bardot pentru Bunăstarea și Protecția Animalelor”, organizație dedicată luptei împotriva maltratării animalelor și promovării bunăstării acestora în Franța și în lume.
Pentru a finanța această fundație, Bardot a vândut proprietăți și bijuterii personale, devenind și vegetariană, ca parte a angajamentului său.
Activismul ei a cuprins numeroase campanii și inițiative concrete:
- condamnarea vânătorii de fociuni și comerțului cu piei de focă, influențând inclusiv decizii legislative în Uniunea Europeană privind interzicerea importului de blănuri de foci.
- sprijin financiar pentru sterilizarea și îngrijirea câinilor fără stăpân, inclusiv în orașe precum București, prin donații semnificative.
- campanii pentru protejarea delfinilor și a altor specii considerate amenințate de practici considerate crude.
Fundația Brigitte Bardot continuă să funcționeze după inițierea ei, cu programe și adăposturi care oferă îngrijire pentru mii de animale.
O viață sub semnul lumii moderne
Pe măsură ce anii au trecut, Bardot a rămas o figură recunoscută global. Ea a primit diverse distincții pentru cariera sa, iar în 2007 revista Empire a inclus-o printre cele mai atractive actrițe de film din toate timpurile.
Chiar dacă în ultimii ani de viață a petrecut mult timp în Saint-Tropez, în preajma animalelor pe care le îngrijea, numele ei a rămas asociat atât cu cinematografia de epocă, cât și cu lupta pentru bunăstarea animalelor.
Fundația pe care a fondat-o rămâne activă, iar activitățile și proiectele sale continuă să atragă sprijin internațional.
