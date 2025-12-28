Brigitte Bardot, o viață trăită în atenția lumii și încheiată în tăcere

Brigitte Anne-Marie Bardot, cunoscută în întreaga lume după inițialele „B.B.”, a fost o actriță, cântăreață, model și activistă pentru protecția animalelor originară din Franța, a cărei viață și carieră au traversat decenii de schimbări culturale și sociale, a murit la vârsta de 91 de ani.

De la începuturile din Paris până la consacrarea ca unul dintre simbolurile cinematografiei mondiale și, mai târziu, la rolul său de promotoare a cauzelor pentru animale, povestea ei reflectă evoluția unei personalități publice ce a influențat atât arta, cât și activismul în secolul XX și începutul secolului XXI.

Brigitte Bardot s-a născut pe 28 septembrie 1934 în Paris, Franța, într-o familie cu venituri stabile.

La o vârstă fragedă, a început să studieze baletul, iar la 15 ani a apărut pe coperta revistei „Elle”, ceea ce a atras atenția publicului și a profesioniștilor din industria de divertisment.

Această expunere a devenit un prim pas spre o carieră în cinema.

Primul ei rol în film a venit în anii 1950, iar deși nu a fost imediat unul principal, aceste apariții timpurii au deschis ușa pentru proiecte ulterioare ce aveau să o definească ca actriță.

Un moment esențial în cariera lui Bardot a fost rolul principal din filmul „Și Dumnezeu... a creat femeia” („And God Created Woman”) din 1956, regizat de Roger Vadim, primul ei soț.

Acest film a avut un impact deosebit în Franța și pe plan internațional, propulsând-o spre statutul de star și creând imaginea care avea să o însoțească în anii următori.

În anii care au urmat, Bardot a apărut într-o serie de filme de succes, consolidându-și prezența la Hollywood și în cinematografia europeană. Printre aceste titluri se numără:

„Plucking the Daisy” (1956) – o comedie franțuzească ce a contribuit la recunoașterea publică a actriței.

„Babette Goes to War” (1959) – în care a jucat rolul principal într-o poveste plasată în contextul celui de-al Doilea Război Mondial.

„La Vérité” („The Truth”, 1960) – un film dramatic regizat de Henri-Georges Clouzot, nominalizat la premii internaționale.

„A Very Private Affair” (1962) – o dramă romantică regizată de Louis Malle.

Pe parcursul carierei sale cinematografice, Bardot a apărut în peste 40 de filme și a înregistrat zeci de melodii, oferind o gamă variată de personaje și demonstrații ale versatilității sale artistice.

Viața personală a lui Brigitte Bardot a fost intens urmărită de presă și publicul larg, reflectând adesea interesul pentru detalii din culisele celebrității.

Ea s-a căsătorit de patru ori pe parcursul vieții, iar aceste relații au făcut titlurile ziarelor din întreaga lume.

Primul ei mariaj, în 1952, a fost cu regizorul Roger Vadim, alături de care a lucrat la numeroase proiecte cinematografice.

Ulterior, în 1959, s-a căsătorit cu actorul Jacques Charrier, cu care a avut un fiu, Nicolas-Jacques Charrier, născut în 1960, iar această căsătorie s-a încheiat prin divorț în 1962.

Al treilea soț al ei a fost omul de afaceri german Gunter Sachs, căsătoria având loc în 1966.

În 1992, Bardot s-a recăsătorit cu Bernard d’Ormale, al patrulea și ultimul ei soț, cu care a rămas până la finalul vieții.

Brigitte Bardot a fost cunoscută nu doar pentru cariera sa cinematografică, ci și pentru relațiile romantice cu diverse personalități publice, unele dintre ele devenind subiect de presă internațională.

De-a lungul anilor, actrița a avut legături cu muzicianul Serge Gainsbourg, cu care a înregistrat colaborări muzicale și a avut o relație intens mediatizată.

Alte nume cu care a fost asociată includ cântărețul francez Sacha Distel, dar și actori precum Jean-Louis Trintignant.

Se vorbește și despre relații scurte cu figuri internaționale din cinematografia europeană și americană, în timp ce imaginea ei de sex-symbol atrăgea atenția bărbaților celebri din diverse domenii artistice.

Presa internațională a documentat aceste legături, dar Bardot a păstrat adesea discreție în privința detaliilor intime, ceea ce a alimentat și mai mult fascinația publicului pentru viața ei sentimentală.

În 1973, după două decenii în lumina reflectoarelor, Brigitte Bardot și-a anunțat retrăgerea din cinematografie, marcând astfel încheierea unei perioade artistice vaste.

După această decizie, viața ei a luat o nouă direcție, centrată pe implicarea în cauze sociale, în special legate de protecția animalelor.

Pasiunea pentru animale a început să se manifeste treptat, dar începând cu anii 1970 a devenit o preocupare centrală în viața lui Bardot.

În 1977, ea a participat la acțiuni împotriva vânătorii de foci pe ghețurile canadiene alături de Paul Watson, fondatorul Sea Shepherd Conservation Society, o experiență documentată în presa timpului.

Un pas major în această direcție a fost fondarea în 1986 a „Fondation Brigitte Bardot pentru Bunăstarea și Protecția Animalelor”, organizație dedicată luptei împotriva maltratării animalelor și promovării bunăstării acestora în Franța și în lume.

Pentru a finanța această fundație, Bardot a vândut proprietăți și bijuterii personale, devenind și vegetariană, ca parte a angajamentului său.

Activismul ei a cuprins numeroase campanii și inițiative concrete:

condamnarea vânătorii de fociuni și comerțului cu piei de focă, influențând inclusiv decizii legislative în Uniunea Europeană privind interzicerea importului de blănuri de foci.

sprijin financiar pentru sterilizarea și îngrijirea câinilor fără stăpân, inclusiv în orașe precum București, prin donații semnificative.

campanii pentru protejarea delfinilor și a altor specii considerate amenințate de practici considerate crude.

Fundația Brigitte Bardot continuă să funcționeze după inițierea ei, cu programe și adăposturi care oferă îngrijire pentru mii de animale.

Pe măsură ce anii au trecut, Bardot a rămas o figură recunoscută global. Ea a primit diverse distincții pentru cariera sa, iar în 2007 revista Empire a inclus-o printre cele mai atractive actrițe de film din toate timpurile.

Chiar dacă în ultimii ani de viață a petrecut mult timp în Saint-Tropez, în preajma animalelor pe care le îngrijea, numele ei a rămas asociat atât cu cinematografia de epocă, cât și cu lupta pentru bunăstarea animalelor.

Fundația pe care a fondat-o rămâne activă, iar activitățile și proiectele sale continuă să atragă sprijin internațional.