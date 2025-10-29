Brigitte Macron, puternic afectată de zvonurile că s-a născut bărbat. Noi detalii din procesul de hărțuire cibernetică

Zece persoane, inclusiv publicistul Aurelien Poirson-Atlan și „mediumul” Delphine J. , au aparut luni în fața tribunalului din Paris. Sunt judecați pentru hărțuire cibernetică împotriva lui Brigitte Macron, care a fost ținta unui zvon sexist și transfob care s-a născut online și a devenit viral până în SUA, scrie France 24. O situație toxică care a afectat-o profund.

Teoriile conspirației fără temei privind genul lui Brigitte Macron au avut un impact negativ asupra primei doamne a Franței, a declarat fiica acesteia, Tiphaine Auzière. Rețeta de știri virale au făcut ca starea de sănătate a mamei sale „să se deterioreze”.

Potrivit lui Auzière, intensitatea atacurilor online a determinat-o pe Brigitte Macron să-și schimbe „posturile” și „ținutele”, fiind „constant ținta” unor campanii ostile.„Consecința este că acum trebuie să fie atentă în mod sistematic la ceea ce poartă, la cum se poartă, indiferent de ceea ce face în viața de zi cu zi, pentru că știe că imaginea ei poate fi distorsionată pentru a servi acestor atacuri.”

Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul procesului a 10 inculpați acuzați că au răspândit zvonuri calomnioase despre prima doamnă. În paralel, Brigitte Macron a depus o acțiune în defăimare împotriva podcasterei conservatoare Candace Owens, care a amplificat public afirmații similare.

Teoria falsă, viralizată pe rețelele sociale, susține că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat, sub numele „Jean-Michel Trogneux”, și ar fi trecut ulterior printr-un proces de tranziție de gen. În realitate, Jean-Michel Trogneux există, dar este fratele mai mare al primei doamne, o persoană discretă, a precizat Auzière.

Fiica cuplului Macron-Auzière a mai spus că „era important” să fie prezentă în instanță „pentru a exprima prejudiciul” și pentru a descrie „viața de zi cu zi” de când familia se confruntă cu „ura” din online; potrivit acesteia, inclusiv nepoții au aflat de zvonurile vehiculate.

Relația președintelui Emmanuel Macron cu Brigitte, începută cu mult înainte de alegerea lui la Élysée și oficializată în 2007, a fost de-a lungul anilor ținta criticilor, inclusiv pe tema diferenței de vârstă. Brigitte Macron este cu 25 de ani mai în vârstă.

În trecut, prima doamnă a respins termenul cougar/puma sau drept ofensator și nerelevant. Acesta este un termen argotic, adesea peiorativ, care descrie o femeie care preferă relații romantice sau sexuale cu bărbați cu mulți ani mai tineri decât ea. Președintele Franței a descris-o drept „ancora” sa, subliniind rolul ei în echilibrul său personal.