Brigitte Bardot, căsătorie ratată. Artistul Sacha Distel, înainte de nuntă: „Nu am vrut să devin domnul Bardot"

În galeria de iubiți a frumoasei Brigitte Bardot s-a aflat și cântărețul Sacha Distel, un artist foarte iubit al Franței. Românii l-au văzut la una din edițiile anilor 60 „Cerbul de Aur”, când artistul francez a susținut un concert la festivalul din Brașov.

Sacha Distel a fost una din revelațiile festivalului Cerbul de Aur, un eveniment artistic care a fost transmis de Televiziunea Română, în anii 1967-1970, în 25 de țări din Europa. Despre el se știa că a fost iubitul lui Brigitte Bardot, cu care fusese logodit și la un pas de căsătorie.

În anul 1958, artistul și Brigitte Bardot s-au întâlnit mai des, s-au îndrăgostit și au început o frumoasă poveste de iubire. Brigitte era deja vedetă de cinema, divorțată de apreciatul regizor Roger Vadim, o blondă superbă care atinsese inimile francezilor și nu numai. Relația cu ea se spune că i-a adus un plus de publicitate lui Sacha Distel. Artistul cânta în acel an piesa „Scooby Doo” care a cucerit rapid topurile franceze. S-a spus că succesul i se datorează lui Brigitte.

De fapt, prima întâlnire dintre cei doi a avut loc în 1956, atunci când Roger Vadim turna celebrul film „Și Dumnezeu a creat femeia”. Vadim era încă însurat cu Brigitte Bardot, iar filmul lui a fost rampa de lansare a frumoasei lui soții. Dacă filmul lui Vadim a deschis calea noii cinematografii, moderne și îndrăznețe, Brigitte a adus în prim plan emanciparea femeii, libertatea de a gândi și de a se comporta cum simte.

Sacha Distel a povestit într-o emisiune de televiziune, când realizatorul l-a provocat să nominalizeze femeile din viața sa, despre prima întâlnire cu diva blondă, carr s-a produs chiar la momentul în care filma cu Roger.

Căsătoria aruncată în aer

Sacha Distel supraveghea producția muzicală a filmului And God Created Woman. „Am închiriat un studio de două ore care era foarte scump pentru micul producător care eram. Și Brigitte a sosit cu o oră întârziere”, a spus cântărețul, lăsând să se înțeleagă că a pierdut o oră plătită degeaba. Supărarea de atunci nu l-a împiedicat ca, doi ani mai târziu, când Brigitte Bardot fusese părăsită de Roger Vadim și divorțase, să înceapă cu ea o relație de iubire.

Din nefericire pentru cântăreț, povestea lor s-a treminat brusc, deși erau logodiți și făcuseră planuri de căsătorie și nuntă. Brigitte l-a părăsit fără să spună nimic, fără niciun scandal. Lui Sacha Distel i-a luat mult timp să-și revină.

„Nu am vrut să devin domnul Bardot”

Când toată presa franceză a aflat că s-a destrămat cuplul, i-au cerut lui Distel o explicație. „Am încercat să vedem dacă funcționează și nu a mers. Ca să ne despărțim, este însă nevoie de doi. Ea plecase să filmeze un film, așa că nu era acolo tot timpul. Din partea mea, nu am vrut să fiu omul mereu din spate, domnul Bardot”, a spus el.

Cei doi îndrăgostiți se despart, dar amintirea a persistat mult timp în memoria colectivă. „Sunt destui care au jucat rolul de iubit după aceea, dar eu sunt singurul care este amintit”, a răspuns râzând Sacha Distel când a fost din nou abordat de presă pe acest subiect.

Brigitte Bardot s-a căsătorit în cele din urmă cu actorul Jacques Charrier și l-a născut pe fiul ei, Nicolas, cu o imensă tristețe pe care nu a ascuns-o niciodată.

„Fata aceasta a fost făcută să distrugă bărbați”

Ieșirile și atitudinea frumoasei Brigitte Bardot au fost mereu ba fascinante, ba condamnabile, dar niciodată trecute cu vederea. Era mereu în miezul atracției publicului și al celor apropiați. „Enervantă pentru femei, excitantă pentru bărbați”, spunea actrița,

În timp ce Sacha Distel cânta la Théâtre de Verdure din Oran, între două cântece, o persoană a fluierat și a strigat către cântăreț „cuckold, cuckold”, adică „încornoratul, încornoratul”.

Sacha Distel a vorbit cândva despre acest episode dureros. „Brigitte este cea care m-a făcut să sufăr cel mai mult în viața mea. Când ești îndrăgostit de cea mai frumoasă femeie din lume și ești părăsit, e greu. Am fost iubitul respins și ținta de râs a lumii”, a mărturisit el într-un interviu.

Brigitte Bardot a fost parcă urmărită, de-a lungul vieții amoroase, de o replică din filmul realizat de Roger Vadim, primul ei soț și marea ei iubire declarată: „Fata aceasta a fost făcută să distrugă bărbați”.

Reconciliere pentru bani și carieră

În anul 1963 Sacha Distel s-a căsătorit cu schioara Francine Beaud, campioană la Jocurile Olimpice de iarnă și au avut doi băieți.

Foștii îndrăgostiți Sacha și Brigitte au lăsat trecutul în urmă și s-au pregătit să cânte împreună „Le soleil de ma vie”, melodie adaptată după cea a lui Stevie Wonder – „„The Sun of My Life”.

În 1973, cântecul a devenit rapid hit, iar Sacha Distel și Brigitte Bardot erau în fruntea topurilor. Au filmat un video, iar pe ecran au arătat o complicitate formidabilă. Erau doar cele două vedete care au trăit o poveste de dragoste frumoasă!