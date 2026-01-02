Președintele Macron nu e dorit la înmormântarea lui Brigitte Bardot. Rudele au decis altceva

Pe 7 ianuarie, Brigitte Bardot va fi înmormântată în cimitirul marin din Saint-Tropez. Mulți politicieni au cerut organizarea unui omagiu național pentru actrița emblematică a Franței. Dar asta nu se va întâmpla. Conform informațiilor de la Le Canard Enchaîné, Emmanuel și Brigitte Macron nu ar fi bineveniți la această ceremonie funerară.

Se pregătește înmormântarea lui Brigitte Bardot care va avea loc la biserica Notre-Dame de l'Assomption din Saint-Tropez, pe 7 ianuarie, la ora 11:00. Ceremonia va fi urmată de o înmormântare privată, apoi de „un omagiu deschis tuturor locuitorilor din Tropez și admiratorilor săi”, a declarat luni Fundația lui Brigitte Bardot, dedicată protecției animalelor. Ceremonialul va putea fi urmărit pe ecrane mari, plasate în port și pe Place des Lices, în zona centrală a Saint-Tropez.

Dacă mai multe figuri politice au anunțat că vor fi prezente la înmormântarea lui BB, surse de la Palatul Elysee au declarat pentru presa franceză că Emmanuel și Brigitte Macron au aflat deja că nu sunt bineveniți.

Emmanuel Macron nu e dorit la înmormântarea lui BB

Președintele Franței și-a exprimat dorința de a organiza un „omagiu solemn” pentru actriță la Paris, așa cum s-a procedat la moartea lui Johnny Hallyday în 2017, Jean-Paul Belmondo în 2021 sau Robert Badinter în 2024, la înțelegere cu rudele defunctului. Fundația Brigitte Bardot a replicat însă că este mai firesc ca totul să aibă loc la Saint-Tropez, în conformitate cu dorințele regretatei actrițe.

Potrivit publicației Le Canard Enchaîné, rudele lui Brigitte Bardot au informat, de asemenea, cuplul prezidențial că slujba de la biserica va fi „accesibilă doar la invitație” și că nu doresc „figuri politice naționale”. Așadar, vor rata Emmanuel și Brigitte Macron această ceremonie atât de așteptată? – se întreabă francezii.

Jeanne Mas vrea să continue munca prietenei sale și un minister al animalelor

Cântăreața Jeanne Mas (67 de ani) a decis să continue lupta prietenei ei Brigitte Bardot pentru cauza animalelor. Ea a declarat că vrea „să renunțe la discurile de aur și să organizeze un turneu pentru a sprijini financiar fundația creată pentru salvarea animalelor de către starul BB”.

„Când am auzit de moartea ei, m-am gândit la ce aș putea face din nou. O să-mi vând discurile de aur, care sunt la mama mea, și o să caut un producător care să organizeze un turneu, toate profiturile fiind donate Fundației”, a spus Jeanne Mas.

Nu este prima dată când artista franceză, care locuiește în Statele Unite de douăzeci de ani, lucrează pentru Fundația Brigitte Bardot. „De îndată ce ajung în Franța, încerc să susțin fundația la nivelul meu scăzut. De fiecare dată când urc pe scenă, apare Fundația Bardot”, a amintit cântăreața Jeanne Mas, care și-a vândut bijuteriile în anii '80 și mai multe costume de scenă în beneficiul Fundației create de actriță.

Pentru Le Parisien, Jeanne Mas a spus că este în favoarea creării unui minister pentru animale, pentru a continua activitatea începută de Brigitte Bardot. „Am discutat deja despre asta cu echipele fundației, cu care sunt destul de apropiată. Alte țări au făcut acest lucru. Ar fi bine ca președintele Macron să facă un gest pentru protecția animalelor înainte de a părăsi funcția”, și-a expus artista intențiile.

Toți se întreabă: va fi prezent la înmormântare singurul fiu al lui BB?

Singurul băiat al actriței Brigitte Bardot, Nicolas, va împlini 66 de ani peste câteva zile. Se știe că frumoasa blondă nu și-a dorit să aducă pe lume un copil. Nu vroia să-și strice trupul cu o sarcina. Mai mulți jurnaliști francezi au scris că vorbele „Mai bine nășteam un cățel” nu au fost rostite niciodată de Bardot. Martori apropiați și chiar actrița au declarat că este doar o legendă, o afirmație care a prins la public.

Fiul lui Jacques Charrier, care a murit în septembrie anul trecut în Bretania, la vârsta de 88 de ani, o vizita pe mama sa Brigitte Bardot o dată pe an, dar rareori se întâlneau mai des.

Francezii se întreabă acum dacă Nicolas Charrier va veni la Saint-Tropez ca să-și ia rămas bun de la mama sa, cu care a avut o relație distantă, băiatul fiind crescut de tată după divorțul părinților.