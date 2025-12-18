Rodica Stănoiu, reînhumată. Ce arată rezultatele finale ale necropsiei

După apariția unor suspiciuni legate de circumstanțele în care a murit Rodica Stănoiu, autoritățile au decis redeschiderea procedurilor medico-legale. Duminică, procurorii au înregistrat un dosar penal pentru moarte suspectă, iar luni dimineață a fost dispusă deshumarea fostei ministre a Justiției, în vederea efectuării necropsiei.

Fosta ministră este reînhumată astăzi, 18 decembrie. Trupul neînsuflețit a fost ridicat de la INML de nepoata sa și dus cu mașina la cimitirul Izvorul Nou.

Măsura a fost luată în urma sesizărilor venite din partea unor apropiați, care au reclamat faptul că înmormântarea ar fi avut loc fără realizarea unei autopsii, aspect considerat neobișnuit în cazul unui fost demnitar.

Surse judiciare au precizat că primele concluzii ale examinării medico-legale indică drept cauză imediată a decesului un stop cardio-respirator. Potrivit acelorași surse, acesta a survenit pe fondul unui infarct miocardic, identificat ca element declanșator al degradării rapide a stării de sănătate. Medicii legiști au mai constatat existența unor afecțiuni cronice severe, care ar fi contribuit decisiv la evoluția fatală.

În evaluarea medicală au fost menționate diabetul zaharat, precum și o boală vasculară avansată – ateromatoza –, caracterizată prin depuneri de grăsimi și calciu pe pereții arterelor. Aceste modificări reduc semnificativ elasticitatea vaselor de sânge și cresc riscul unor evenimente cardiovasculare majore, inclusiv infarctul miocardic, potrivit Cancan.

Ancheta a fost declanșată și pe fondul unor informații apărute în spațiul public, potrivit cărora Rodica Stănoiu ar fi fost internată anterior decesului cu urme de lovituri pe corp, fără ca originea acestora să fie clarificată.

Aceste relatări au determinat procurorii să audieze mai multe persoane din cercul apropiat al fostei demnitare, pentru a stabili dacă există elemente care să indice alte circumstanțe decât cele medicale.

În prezent, trupul neînsuflețit se află la Institutul Național de Medicină Legală, urmând să fie predat familiei după finalizarea procedurilor legale. Reînhumarea va avea loc ulterior, în funcție de deciziile anchetatorilor și de documentele oficiale emise.

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. A avut o carieră academică și politică îndelungată, fiind ministru al Justiției în perioada 2000–2004, în Guvernul condus de Adrian Năstase.

Absolventă a Facultății de Drept din București, și-a completat formarea prin studii și stagii de specializare în Canada, Franța și Statele Unite, obținând titlul de doctor în drept și activând ulterior ca profesor universitar și senator în Parlamentul României.