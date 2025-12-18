Testamentul Rodicăi Stănoiu. Misterul averii fostei ministre: Noi nu ne-am amestecat

Scandalul declanșat după moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, continuă să se amplifice, pe măsură ce anchetatorii au făcut noi verificări și au audiat persoane din cercul apropiat. În acest context, nepoata fostului demnitar a fost chemată la audieri, iar procurorii au decis ca trupul neînsuflețit să nu fie predat partenerului de viață, ci exclusiv rudelor legale.

Potrivit informațiilor confirmate din anchetă, medicii legiști au refuzat să permită iubitului, cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, să ridice trupul de la Institutul Național de Medicină Legală, stabilind că doar nepoții au acest drept, până la clarificarea tuturor aspectelor juridice.

Audierile au vizat în special ultimii ani din viața Rodicăi Stănoiu, perioada în care aceasta ar fi fost tot mai izolată, cu probleme medicale și administrative. Declarația nepoatei s-a întins pe mai multe pagini și a vizat atât relația fostei ministre cu partenerul său, cât și situația bunurilor și documentelor personale.

„Mătușa mea era singura care își gestiona problemele de viață. Noi nu ne-am amestecat niciodată în viața dumneaei”, a spus nepoata pentru România TV, subliniind că familia nu a intervenit în deciziile personale ale Rodicăi Stănoiu. Întrebată despre existența unui testament, nepoata a precizat: „Voi aștepta și voi vedea”, adăugând că nu cunoaște toate rudele de pe cealaltă ramură a familiei.

Surse apropiate anchetei au indicat că, înainte de deces, Rodica Stănoiu ar fi reclamat dispariția unor documente de proprietate și a unor sume importante de bani, aspecte care au determinat extinderea cercetărilor. În paralel, procurorii au analizat inclusiv două episoade de internare ale fostei ministre, considerate relevante pentru stabilirea contextului în care aceasta a murit.

Potrivit unor declarații apărute în spațiul public, Rodica Stănoiu ar fi ajuns inițial la Spitalul Floreasca, după o cădere, iar ulterior ar fi fost internată la Spitalul Obregia, pentru evaluarea stării sale psihice. Un jurnalist a susținut că graba externării ar fi avut legătură cu o eventuală expertiză de discernământ, ipoteză analizată acum de anchetatori.

În același timp, cunoscuți ai fostei ministre au povestit despre o degradare accentuată a stării sale fizice, susținând că aceasta ar fi fost slăbită și parțial izolată. Primele concluzii ale autopsiei nu au indicat leziuni incompatibile cu viața, însă rezultatele testelor toxicologice erau încă așteptate, motiv pentru care Parchetul a deschis un dosar penal in rem, pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.

Pe fondul acestor informații, Marius Calotă, partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu, a transmis un comunicat amplu prin care a respins acuzațiile apărute în spațiul public. Acesta a susținut că numele său a fost asociat unor fapte nefondate și a negat categoric că ar fi fost căsătorit cu fosta ministră.

„S-a afirmat în mod fals și complet tendențios faptul că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală”, a transmis Calotă, subliniind că nu există niciun document oficial care să ateste o astfel de relație juridică. Acesta a respins și ideea că ar fi fost moștenitor legal sau că ar fi influențat decizii medicale.

În ceea ce privește ceremonia de înmormântare, partenerul fostei ministre a contestat informațiile potrivit cărora aceasta ar fi avut loc fără slujbă religioasă. El a precizat că procesiunea s-a desfășurat conform dorințelor exprimate anterior de fosta ministră și în respectul tradițiilor creștine.

De altfel, moartea Rodicăi Stănoiu a ridicat suficiente semne de întrebare pentru ca procurorii să decidă deshumarea, măsură menită să înlăture orice suspiciune legată de circumstanțele decesului. Ancheta a vizat inclusiv perioada în care fosta ministră ar fi fost internată subnutrită și cu urme vizibile de traumă, informații negate de partenerul său.

În prezent, anchetatorii continuau audierile și verificările documentare, urmând să stabilească dacă moartea fostei ministre a fost rezultatul unor cauze medicale sau dacă au existat intervenții sau neglijențe care au contribuit la deznodământ.