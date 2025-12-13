Politica

Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale

Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale
Cazul morții Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat, pe 12 decembrie, ca dosar penal pentru moarte suspectă laParchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Procurorii au cerut documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând să fie demarate audieri pentru a se clarifica circumstanțele în care fosta ministră  a Justiției a murit.

Procurorii anchetează moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu

Dosarul penal a fost deschis oficial după decesul fostului ministru al Justiției, anchetatorii urmărind să clarifice circumstanțele în care aceasta a murit. Conform informațiilor publice, Rodica Stănoiu ar fi lăsat o avere considerabilă.

Partenerul său, mai tânăr cu aproximativ 50 de ani, a fost surprins recent de CanCan.ro lângă un notariat din Sectorul 3, unde a purtat mai multe convorbiri telefonice și a intrat cu un dosar voluminos, sugerând că ar fi mers pentru clarificarea moștenirii.

Rodica Stănoiu ar fi fost izolată de restul lumii în ultimii ani din cauza partenerului său

Fostul ministru al Justiției în Guvernul Năstase nu a avut copii, dar ar avea doi nepoți în viață. După moartea acesteia, a ieșit la iveală relația discretă pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani, începută după ce soțul fostei ministre a murit în 2017.

Surse din anturajul fostului ministru susțin că partenerul ar fi exercitat un control strict asupra acesteia, iar în ultimii ani Rodica Stănoiu s-ar fi izolat tot mai mult. O apropiată a declarat că bărbatul ar fi supravegheat convorbirile telefonice ale fostului ministru.

Fostul ministru ar fi făcut multe sacrificii pentru a-și păstra relația

Prietenii Rodicăi Stănoiu susțin că aceasta ar fi făcut sacrificii semnificative pentru a-și păstra relația cu partenerul mai tânăr. Fostul ministru ar fi apelat frecvent la intervenții estetice pentru a-și menține aspectul fizic.

O apropiată a declarat că femeia își făcea intervenții pentru a ține pasul cu femeile mai tinere. Prietena fostului ministru a explicat că această era considerată o persoană dificilă, cu un caracter puternic și cu anumite tabieturi, iar relația pe care o avea nu ar fi fost una exclusiv bazată pe dragoste.

