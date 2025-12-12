Rodica Stănoiu și ultimele luni de viață. Mărturia unui cunoscut magistrat: Prizonieră în propria casă

Apar noi semne de întrebare privind adevărata cauză a morții Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției. Ea a fost înmormântată fără să i se facă autopsie, deși cu doar câteva zile înainte fusese internată la spital cu vânătăi pe corp și subnutrită. Magistratul Emilian Stănișor a oferit detalii despre ultimele luni din viața Rodicăi Stănoiu, potrivit Cancan.

Fosta senatoare a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid în ultimele zile, fiind internată la Spitalul Alexandru Obregia în stare gravă. Ea ar fi ajuns la spital cu răni pe corp, vânătăi și subnutrită.

Cu toate acestea, nu i s-a efectuat autopsia, astfel că adevărata cauză a decesului rămâne necunoscută. Mai mult, fosta ministră a Justiției nu a avut parte de o slujbă de înmormântare cum se cuvine. Deși a fost depusă în biserică, la groapă nu a fost niciun preot care să rostească rugăciunile specifice. La căpătâiul ei au fost câțiva apropiați, care au cântat o colindă în timp ce sicriul era coborât în groapă.

Apropiații susțin că aceasta era controlată de iubitul ei, mai tânăr cu aproximativ 50 de ani.

„Ce știu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru că pe acolo era un câine foarte periculos si mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă Apoi a plecat câinele și mi- a zis repede sa vorbim…4-5 minute”, a explicat magistratul, potrivit sursei.

Mai mult, acesta susține că fostul ministru nu era într-o stare fizică bună.

„Nu era într- o formă bună, slăbise dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău”, mai spus acesta.

Rodica a fost înmormântată vineri, 5 decembrie. În cariera sa, a fost membră a guvernului condus de Adrian Năstase între 2000 și 2004, când a ocupat funcția de ministru al Justiției, într-o perioadă în care România era monitorizată de instituțiile europene în privința reformării sistemului judiciar.

După mandatul de ministru, Rodica Stănoiu a ocupat poziții importante în administrația prezidențială, fiind consilier prezidențial pentru securitate națională și șef al Administrației Prezidențiale în mandatul lui Ion Iliescu. De asemenea, a fost senator în două mandate, între 1996-2000 și 2004-2008, fiind unul dintre exponenții relevanți ai justiției românești în anii 2000.