Moartea Rodicăi Stănoiu ridică semne de întrebare după externarea pe semnătură decisă de partenerul său cu 50 de ani mai tânăr

Apar detalii noi după moartea Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției fusese internată în stare gravă la Spitalul Obregia, prezentând lovituri pe corp și semne de malnutriție, înainte de a fi externată pe semnătură de partenerul ei mult mai tânăr.

Noi informații apărute după decesul Rodicăi Stănoiu conturează un tablou complicat al ultimelor sale zile. Fosta ministră a Justiției a murit la 86 de ani, însă cu puțin timp înainte fusese internată la Spitalul Obregia din București în stare gravă. Surse medicale au indicat că aceasta prezenta lovituri pe corp, o rană la nivelul capului și un ochi vânăt. Situația sa indica și semne evidente de malnutriție, lucru care a ridicat semne de întrebare în rândul apropiaților.

Spitalizarea scurtă, în contextul stării descrise drept severă, a atras atenția asupra momentului externării. Informațiile arată că decizia de ieșire din spital nu a fost recomandată medical, ci a survenit în urma unei semnături date de partenerul său, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care Stănoiu avea o relație de aproximativ cinci ani. La scurt timp după această externare, fosta ministră a murit, iar circumstanțele care au precedat decesul au devenit subiect de discuție publică.

Detaliul care a alimentat cele mai multe întrebări privește externarea pe semnătură. Rodica Stănoiu era, potrivit surselor citate în spațiul public, într-o stare suficient de delicată încât să necesite monitorizare medicală. Cu toate acestea, partenerul ei a decis să o scoată din spital, alegere care a contrazis evaluările specialiștilor.

Prietenii apropiați ai fostei ministre afirmă că, în ultima perioadă, aceasta se izolase și nu mai păstra legătura cu oamenii din cercul ei obișnuit. În relatările lor apar și afirmații conform cărora partenerul mai tânăr îi controla telefonul, ceea ce a generat și mai multe semne de întrebare. Conform informațiilor citate de Antena3.ro, această dinamică ar fi devenit vizibilă în ultimele luni, când fosta demnitară părea tot mai retrasă.

Contextul unei persoane vulnerabile, aflată în îngrijirea unui partener mult mai tânăr, combinat cu o externare forțată de la spital, oferă o serie de detalii care pot necesita clarificări suplimentare. Deocamdată, nu există informații oficiale privind deschiderea unei anchete, însă dezbaterea publică rămâne intensă.

Rodica Stănoiu a fost una dintre figurile politice influente ale anilor 2000. Ca ministră a Justiției în guvernul condus de Adrian Năstase, între 2000 și 2004, aceasta s-a aflat în centrul unui proces de reformă a sistemului judiciar, într-o perioadă în care România se afla sub monitorizarea instituțiilor europene. Mandatul său a coincis cu etape importante ale negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană și cu adoptarea unor schimbări legislative de anvergură.

După încheierea perioadei de la Ministerul Justiției, Stănoiu a continuat să ocupe roluri semnificative în structurile statului. A fost consilier prezidențial pentru securitate națională și ulterior șef al Administrației Prezidențiale în mandatul președintelui Ion Iliescu. Aceste funcții au plasat-o printre oamenii de încredere ai liderilor de la vârful politicii românești.

De asemenea, fosta ministră a avut două mandate de senator, în legislaturile 1996–2000 și 2004–2008. Experiența sa parlamentară a dublat munca din Executiv, consolidându-i statutul de actor politic major într-o perioadă în care scena românească trecea prin transformări rapide.

Cariera Rodicăi Stănoiu a fost marcată și de o controversă puternică asociată deciziilor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. CNSAS a emis un verdict potrivit căruia aceasta ar fi fost colaborator al fostei Securități, verdict confirmat ulterior de instanță. Subiectul a reprezentat un moment critic în parcursul său public și a dus la o ruptură în relația cu Partidul Social Democrat.

În urma deciziei definitive, Stănoiu a părăsit PSD în 2006. Un an mai târziu, s-a alăturat Partidului Conservator, într-o încercare de repoziționare politică, deși influența sa nu a mai atins nivelul perioadei de dinaintea scandalului.

Acest episod a influențat puternic modul în care a fost percepută în spațiul public în ultimii ani ai carierei sale. În ciuda rolurilor marcante pe care le-a avut în structurile guvernamentale și prezidențiale, imaginea sa a rămas asociată cu disputa legată de arhivele fostei Securități.