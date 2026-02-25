Social

Presupusul partener al Rodicăi Stănoiu, surprins alături de o altă femeie. Împărțirea averii, amânată până la concluziile toxicologice

Presupusul partener al Rodicăi Stănoiu, surprins alături de o altă femeie. Împărțirea averii, amânată până la concluziile toxicologiceMarius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu. Sursă foto: Captură video
Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, este încă în desfășurare. În același timp, presupusul partener, cu 50 de ani mai tânăr, a fost fotografiat alături de o directoare de bancă, semn că și-a continuat viața.

Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu, blocată

Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu și procesul de împărțire a averii fostului ministru al Justiției rămân blocate, autoritățile așteptând rezultatele analizelor toxicologice. Între timp, paparazzii l-au fotografiat pe presupusul partener, cu 50 de ani mai tânăr, alături de o directoare de bancă, situație care a readus în atenție speculațiile despre viața personală a fostei oficiale.

Procedurile judiciare din acest caz sunt suspendate până la primirea raportului toxicologic. Concluziile medicilor legiști vor stabili cauzele exacte ale morții Rodicăi Stănoiu, după ce necropsia a arătat că nu a fost vorba despre o moarte violentă și că nu există urme de agresiune.

Expertiza toxicologică va arăta dacă fostul ministru și-a administrat corect tratamentul sau dacă a ingerat și alte substanțe care i-ar fi putut agrava starea de sănătate. De asemenea, specialiștii analizează dacă lipsa medicamentației ar fi putut să îi grăbească moartea.

Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu. Sursă foto: Captură video

Situația averii Rodicăi Stănoiu, incertă

Între timp, situația averii Rodicăi Stănoiu rămâne incertă. Împărțirea bunurilor a fost amânată până la finalizarea anchetei, iar potrivit testamentului, cea mai mare parte a averii ar urma să îi revină presupusului iubit. Cu toate acestea, rudele pot contesta documentul în instanță, fapt care poate complica și mai mult situația.

Rodica Stănoiu, care a murit la sfârșitul anului trecut, la 86 de ani, și-a petrecut ultimele luni în izolare, evitând contactul cu prietenii și rudele.

Presupusul partener, văzut recent cu o altă femeie

Speculațiile privind relația cu bărbatul mai tânăr s-au intensificat după ce, la momentul morții, au fost observate răni la nivelul feței, iar anchetatorii au decis deshumarea trupului pentru expertize suplimentare.

Bărbatul cu 50 de ani mai tânăr, aflat în centrul acestui scandal, a negat că ar fi avut o relație amoroasă cu Rodica Stănoiu și a susținut că au fost doar prieteni de familie. Cu toate acestea, aparițiile sale recente alături de o femeie care conduce o bancă au atras din nou atenția presei și au reaprins discuțiile despre moartea și averea Rodicăi Stănoiu.

