Cristina Cioran, în lacrimi după ce l-a văzut pe Alex Dobrescu: Eu încă îl iubesc

Cristina Cioran a trecut prin momente dificile în studioul Spynews când a urmărit pentru prima dată declarațiile fostului ei partener, Alex Dobrescu, difuzate din penitenciar. Actrița a izbucnit în lacrimi când l-a văzut pe tatăl copiilor săi vorbind despre viața lor și despre modul în care intenționează să se implice în creșterea micuților.

Fosta prezentatoare de la „Acces Direct” a declarat că emoțiile au fost copleșitoare. Actrița a spus că încă îl iubește pe Alex Dobrescu, chiar dacă au trecut prin multe situații neplăcute.

„Nimeni nu a vrut să fim în situația asta, nimeni. Eu încerc să trec peste durerea asta care există și va exista. Și da, o spun cu gura mare, eu încă-l iubesc pe Alex. Și-i mulțumesc că mi-a făcut acești copii. Mă bucur că sunt sănătoși și fericiți”, a spus Cristina, punctând că își dorește ca tatăl să fie prezent în viața copiilor.

Actrița a mai spus că speră ca Alex să revină și să-și pună în aplicare planurile pentru familie. Ea a declarat că vrea ca cei doi copii să aibă și mamă și tată.

„Vreau ca micuții să simtă prezența ambilor părinți. Este dreptul lor să aibă și mamă, și tată. Aștept să văd ce plan are pentru viitor”, a explicat ea, subliniind că bunăstarea copiilor este prioritatea principală.

Cristina a declarat că îi este greu să își vadă fostul partener în închisoare. „Să aud cuvintele «penitenciar» sau «închisoare»… e dureros. Nu mi-aș dori asta nimănui. Dar mă bucur că îl văd într-o stare bună, cu energie pozitivă.” Ea a adăugat că, deși există tensiuni și reproșuri reciproce, acestea nu trebuie să afecteze relația lor ca părinți.

Actrița speră ca Alex Dobrescu să revină în viața copiilor și să contribuie la crearea unui mediu stabil, în care aceștia să se dezvolte armonios și fericiți. Fostul partner al Cristinei Cioran a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri de mare risc.