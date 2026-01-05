Monden

Cristina Cioran, acuzată că și-a abandonat copilul. Momentele cumplite de dinainte de naștere

Cristina Cioran/ Sursa foto Instagram
Actrița Cristina Cioran a dezvăluit la un podcast că la primul copil a înfruntat și furia internauților. Asta pentru că a fost acuzată că l-ar fi abandonat, deși ea nu a avut voie să stea cu bebelușul în spital.

Cristina Cioran, tare ca piatra

            Actrița a povestit la un podcast faptul că perioad în care a fost despărțită de primul ei copil a fost cumplită. Cu toate acestea, nu a avut de ales. “După ce a rămas Ema în spital, eu nu am putut rămâne internată cu ea. Nu că nu am vrut, dar așa era, că era covid, mergeam 10 minute o dată pe săptămână să o văd.

Cristina Cioran

Cristina Cioran. Sursa foto: Facebook

        Atât aveam voie, ceva rău! Am fost judecată, îmi scria unul că mi-am abandonat copilul în spital. Și i-am zis să se ducă să-l ia el, dacă poate. Nici nu merită discutat. Așa a fost atunci că eu m-am dus la Universitar de Urgență”, a spus artista.

Instinctul a condus-o către Universitar

        Pe de altă parte, aceasta a explicat că inclusiv spitalul l-a ales din instinct. Asta, deși la urgențe, cel mai apropiat spital este de regulă cel preferat.

          „Asta e o chestie foarte interesantă, când m-a luat salvarea, doamna din centrală, pentru că locuiam în piața Dorobanți i-a indicat șoferului să mă ducă la Elias, eu spunând că sunt în 7 luni însărcinată cu dureri abdominale. Și sângerare. Nu știu de ce, instinctul a spus Universitar. Adică nu era vorba despre așa ceva, dar Universul... Și am zis Universitar. Și ea îmi spunea Elias. Și eu îi spuneam Universitar, urlând”, a mai povestit actrița.

Momentul preluării, unul de coșmar

           Dar cel mai tensionat și complicat moment a fost cel al preluării gravidei și conducerea la spital. „Nu mă puteau prinde pe targă. Aveam nevoie de mâini să susțin bebelușul. Nu mă puteau lega, și atunci un domn, am avut marele noroc să fie doi domni acolo.

          Unul mă ținea de cap și de corp și celălalt mă ținea cumva de burtă. Nici tatăl copilului nu a avut voie să urce în salvare, din cauza Covid. Dacă m-ar fi dus la Elias, deși aveau secție de neonatologie, nu aveau incubator”, a încheiat Cristina Cioran.

