Cristina Cioran, sărbători fără Alex Dobrescu: Am planuri interesante de Revelion

Cristina Cioran, în vârstă de 48 de ani, trăiește o perioadă plină de emoție și bucurie în familie. Actrița a declarat că se dedică creșterii celor doi copii ai săi, Ema și micuțul Max, având sprijinul esențial al mamei sale la Constanța. Ea a spus că are mari emoții pentru că este primul Crăciun petrecut cu băiețelul său.

„Acest Crăciun este primul Crăciun pe care îl vom petrece cu Max și suntem foarte fericite pentru că la noi e ca în Domnul Goe, Mița, Mamița și Tanti Mița – Ema, eu și maică-mea. Îl „înghesuim” pe ăsta mic, îl alintăm, îl sufocăm cu dragostea noastră, e o încântare!

E clar că e ultimul bebeluș din viața noastră… pentru noi, pentru maică-mea, pentru mine, e cu foarte mare emoție, orice minut, orice an care trece, și suntem foarte fericite pentru că îi simțim fiecare respirație. Parcă trăim altfel bebelușul Max față de cum am trăit bebelușa Ema”, a mărturisit Cristina Cioran.

Actrița a dezvăluit și planurile pentru sărbători: de Crăciun, familia se va reuni acasă, la Constanța, cu musafiri și preparate tradiționale gătite de mama sa.

„De Crăciun vom sta acasă, avem musafiri, invitați, și, bineînțeles, că maică-mea va face masă mare, sarmale, friptură, stilul ei de a pregăti mult și bun. O să fac și eu, dar eu mă voi ocupa de dulcele mai puțin dulce, cum ar veni. Nu ne înghesuim în bucătărie, încercăm să ținem distanța, nu e loc de două bucătărese în bucătărie”, a explicat ea.

Cristina Cioran a mai spus că de Revelion va merge la distracție singură și că mama sa va sta cu cei doi copii. „Iar de Revelion eu o să ies, iar mama va sta cu copiii. Am niște planuri destul de interesante, dar o să ies puțin”.

Actrița a mai declarat că în 2026 va pleca într-o vacanță prin țară cu cei doi copii. „În ianuarie vom pleca într-o vacanță prin țară. Ne-am fi dorit o călătorie cu trenul, dar nu cred că vom reuși, sunt ceva mai multe bagaje de luat pentru patru persoane și cred că vom pleca tot cu mașina, în zona Brașovului”, a spus ea pentru Click.

În paralel, viața Cristinei Cioran a fost afectată de sentința primită de tatăl copiilor săi, Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Actrița a aflat de vestea din presă și a declarat că se ocupă pe creșterea celor doi copii. „Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a declarat ea.

Alex Dobrescu a fost arestat preventiv primăvara trecută, la scurt timp după nașterea micuțului Max. Nu este pentru prima dată când designerul are probleme cu legea. El a mai fost închis în trecut.