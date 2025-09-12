Cristina Cioran zice că a aflat din presă de condamnarea lui Dobrescu

Cristina Cioran a făcut primele declarații după ce Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai săi, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Actrița a mărturisit că, deși vestea a fost una șocantă, nu are intenția să comenteze pe marginea detaliilor procesului și că va rămâne concentrată asupra creșterii și educației copiilor săi. „Vedem ce o fi”, a spus ea.

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a spus Cristina Cioran pentru Cancan.

Alex Dobrescu a fost arestat preventiv în primăvara anului trecut, la scurt timp după ce devenise tată pentru a doua oară. La mai puțin de un an de la arest, instanța a emis decizia finală, prin care bărbatul a fost condamnat pentru trafic intern de droguri de mare risc, în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie.

În plus, instanța i-a interzis lui Dobrescu exercitarea unor drepturi civile și politice pentru o perioadă de trei ani și a confiscat mai multe bunuri, inclusiv suma de 4.900 de lei provenită din activitatea ilegală.

Pentru Cristina, decizia judecătorească vine după ani de tensiune și conflicte cu Alex Dobrescu. Relația lor a fost marcată de scandaluri repetate, iar actrița a solicitat chiar un ordin de protecție, acuzându-l pe Dobrescu de violență domestică.

Cu toate acestea, după multiple dispute și momente tensionate, Cristina a ales să mai facă un copil cu bărbatul care ar fi agresat-o.

În urmă cu câteva luni, Cristina s-a mutat împreună cu cei doi copii și cu mama sa din București, căutând un mediu mai sigur și liniștit. Actrița a spus că vrea să pună pe primul plan siguranța copiilor. Recent, ea și-a botezat băiețelul. Alex Dobrescu n-a fost prezent la eveniment.