Cristina Cioran, hotărâtă să devină mamă pentru a treia oară: Niciodată nu e prea târziu

Cristina Cioran, hotărâtă să devină mamă pentru a treia oară: Niciodată nu e prea târziu
Cristina Cioran a povestit recent despre dorința ei de a deveni mamă pentru a treia oară. La 48 de ani, actrița a spus că experiența maternității este una dintre cele mai importante realizări personale și că niciodată nu e prea târziu pentru a aduce pe lume un nou copil.

Cristina Cioran nu exclude al treilea copil

„Niciodată nu e prea târziu. Deci, nu se știe. S-ar putea. Poate am chiar acum o veste. Am slăbit, așa cum am slăbit și cu Ema. Câteodată, mai greșesc, dar omul este supus greșelii, de ce nu? Iertarea este foarte importantă și am învățat să iert, așadar, am și eu pretenția să fiu și eu iertată”, a declarat Cristina Cioran.

Recent, actrița s-a mutat împreună cu cei doi copii ai săi, Ema și Max, din agitația Bucureștiului în Constanța. Fosta iubită a lui Alex Dobrescu consideră că această schimbare a fost benefică nu doar pentru ea, ci și pentru copii, oferindu-le un mediu mai liniștit și mai aproape de natură.

„M-am mutat la Constanța, din fericire. Venirea celui de-al doilea copil m-a schimbat în bine. Sunt mult mai liniștită, m-am regăsit și mi-am dat seama că înainte de orice, contez foarte mult, eu și copiii mei, așadar, mai mult pentru mine și cei mici”, a explicat vedeta.

Alex Dobrescu, în închisoare

Tatăl celor doi copii ai Cristinei, Alex Dobrescu, e află în prezent în închisoare, unde urmează să execute o pedeapsă de patru ani. Actrița a recunoscut că această situație a fost dificilă, însă a învățat să își organizeze viața astfel încât să își poată dedica timpul și energia creșterii copiilor.

„Sunt zile rare în care ies din casă fără Ema și Max. Totul gravitează în jurul lor și, sincer, nu aș schimba asta pentru nimic în lume”, a spus Cioran.

Cristina Cioran și micile plăceri

Cristina Cioran a mai spus că a început să acorde o atenție sporită stilului de viață, reușind să își recapete forma fizică printr-un regim echilibrat. Totuși, actrița a recunoscut că își mai permite mici plăceri culinare fără vinovăție. „Câteodată, mai greșesc, dar omul este supus greșelii, de ce nu?”, a explicat ea la Un Show Păcătos.

