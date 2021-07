Actrița Cristina Cioran este mama unei fetițe care a venit pe lume prematur, după șapte luni de sarcină. În vârstă de aproape 44 de ani, actrița a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut și a explicat ce anume a provocat nașterea înainte de termen.

Cristina Cioran a dat naștere prematur, duminică, 18 iulie, deși mai avea două luni până la termen, unei fetițe. Ea a vorbit la emisiunea „Vorbește lumea” despre ce s-a petrecut și cum a ajuns în această situație. Actrița a explicat că travaliul i-a fost declanșat de o toxinfecție alimentară.

Dat fiind că starea sa de sănătate se înrăutățea, Cristina Cioran a apelat la numărul de urgență 112 și a solicitat ajutorul medicilor. Astfel, a ajuns la Spitalul Municipal unde a născut o fetiță pe care a numit-o Ema. În prezent, cele două, mamă și fiică sunt în afară de orice pericol.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a povestit Cristina Cioran, la Pro TV.

Tatăl este împiedicat să intre în spital

Deși starea lor de sănătate este bună, cele două vor rămâne în spital, dat fiind că micuța este ținută într-un incubator special. Pe de altă parte, trebuie spus că logodnicul actriței, Alex Dobrescu, nu le poate vizita din cauza restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus.

„Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân. Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea. Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, pânâ când începe să mănânce singurică. Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți premature”, a mai spus Cristina Cioran.



Cristina Cioran a născut prin cezariană

Cristina Cioran a ales să nască prin cezariană și a făcut acest anunț chiar ea, într-o emisiune TV, în urmă cu câtva timp.

„Fac cezariană, pentru că am un fibrom. Doamna doctor mă sună zilnic. Dar eu sunt foarte emotivă, irascibilă în perioada asta. Mă frământă, pentru că nu știu dacă o să mă descurc cu plânsetele copilului. Mă simt ca un butoiaș care se rostogolește. Mi s-au umflat și picioarele de câteva zile. Mi-am făcut toate poftele de la care mă abțineam. O să mă abțin după de la mâncare. Până acum totul evoluează perfect, totul e în parametrii. Am fost și la mare. Noul Năvodari e superb, am stat și la soare”, spunea Cristina Cioan, în urmă cu ceva timp.