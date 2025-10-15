Cum se descurcă Cristina Cioran după ce Alex Dobrescu a fost condamnat

Cristina Cioran s-a mutat în Constanța cu cei doi copii și mama sa după ce Alex Dobrescu, tatăl micuților, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia instanței a fost pronunțată la mai puțin de un an de la arestarea preventivă a lui Dobrescu, în primăvara anului trecut, când devenise tată pentru a doua oară.

Actrița a spus că a aflat din presă că tatăl copiilor ei a fost condamnat și că nu are ce să mai comenteze. Ea a declarat că se concentrează pe cei doi copii.

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a declarat Cristina Cioran.

Decizia instanței stabilește că Alex Dobrescu va executa patru ani de închisoare pentru trafic intern de droguri de mare risc, în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. În plus, instanța i-a interzis timp de trei ani dreptul de a ocupa funcții publice sau orice poziții care implică exercițiul autorității de stat.

Totodată, Dobrescu trebuie să achite 7.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar anchetatorii i-au confiscat mai multe bunuri, inclusiv suma de 4.900 de lei, rezultat al activităților ilegale.

„(...) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic intern de droguri de mare risc (...) În baza art. 72 alin. (2) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală perioada reținerii și a arestării preventive până la zi.”

În martie 2024, Cristina Cioran a cerut protecție din partea autorităților, după ce a reclamat că Alex Dobrescu ar fi agresat-o și ar fi dat-o afară din apartament în lenjerie intimă. În urma acestui incident, Cristina a obținut un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu.

Ulterior, în aprilie 2024, actrița a cerut prelungirea ordinului de protecție, iar instanța a hotărât să monitorizeze bărbatul timp de 10 luni, impunându-i să poarte un dispozitiv special la picior.