Ce trebuie să faci dacă banca îți blochează contul pentru „clarificarea sursei banilor” și ce documente pot debloca fondurile

Blocarea temporară a contului bancar pentru „clarificarea sursei banilor” este o situație reglementată de lege. Măsura nu este arbitrară, dar nici discreționară în sens absolut. Ea derivă din obligațiile legale impuse băncilor în materia prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

În România, cadrul principal este stabilit de Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și de reglementările Băncii Naționale a României (BNR) și ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

Băncile sunt „entități raportoare” potrivit Legii nr. 129/2019. Ele au obligația de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei (KYC – Know Your Customer), de monitorizare a tranzacțiilor și de raportare a tranzacțiilor suspecte către ONPCSB. Dacă apar tranzacții neobișnuite prin valoare, frecvență, tipar sau proveniență, banca poate solicita clarificări privind sursa fondurilor și, temporar, poate restricționa operațiunile pe cont până la primirea documentelor justificative.

Legea permite instituțiilor financiare să aplice măsuri de prudență sporită în situații de risc ridicat. În anumite cazuri, dacă există suspiciuni rezonabile, banca poate amâna executarea unei tranzacții și poate sesiza ONPCSB. În paralel, banca poate solicita documente pentru a demonstra proveniența licită a fondurilor.

Important: blocarea este, de regulă, temporară și are scopul de a verifica conformitatea tranzacțiilor, nu de a sancționa clientul.

Primul pas este să ceri în scris băncii clarificări privind temeiul restricției și lista exactă de documente necesare. Conform principiilor de transparență și informare a clientului, banca trebuie să indice tipul de documente care pot justifica proveniența sumelor.

Al doilea pas este să pregătești documentele relevante. În funcție de situație, acestea pot varia. Rapiditatea și coerența răspunsului tău pot scurta semnificativ perioada de blocare.

Al treilea pas este să păstrezi dovada transmiterii documentelor (număr de înregistrare, e-mail cu confirmare). Dacă situația persistă fără explicații rezonabile, ai dreptul să formulezi reclamație internă și, ulterior, sesizare la BNR sau la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în funcție de natura raportului contractual.

Lista documentelor depinde de sursa fondurilor. Iată cele mai întâlnite situații:

Venituri salariale sau din activități independente – contract individual de muncă; – adeverință de venit; – fluturași de salariu; – contracte de prestări servicii; – facturi și ordine de plată; – declarații fiscale (D112, D200/D212).

Vânzarea unui bun (imobil, auto, echipamente) – contract de vânzare-cumpărare autentificat; – extras de carte funciară; – factură și dovadă încasare; – proces-verbal de predare-primire.

Moștenire sau donație – certificat de moștenitor; – contract de donație; – hotărâre judecătorească; – dovada transferului.

Împrumut între persoane fizice – contract de împrumut; – dovada transferului bancar; – eventuale declarații notariale.

Transferuri din străinătate – contract de muncă în străinătate; – adeverință de venit; – documente fiscale din statul de proveniență; – extras bancar al expeditorului.

Activități de investiții (cripto, bursă, dividende) – extrase de cont de la broker; – contract cu platforma; – rapoarte de tranzacționare; – documente fiscale privind impozitarea câștigurilor.

Coerența este esențială: documentele trebuie să arate legătura directă dintre sursa declarată și suma intrată în cont.

Legea nr. 129/2019 permite amânarea executării unei tranzacții pentru o perioadă determinată, în situații specifice, pentru a permite verificarea sau raportarea către ONPCSB. În practică, dacă documentele sunt clare și complete, deblocarea poate avea loc în câteva zile lucrătoare. Dacă există suspiciuni persistente sau informații suplimentare solicitate de autorități, durata poate crește.

Este important să înțelegi că banca are obligația legală de a preveni tranzacțiile ilicite. Refuzul de a furniza documente poate duce la menținerea restricției sau chiar la încetarea relației contractuale.

Banca nu poate bloca contul fără temei legal și nu poate reține sumele în mod discreționar. Măsurile trebuie să fie proporționale și justificate de obligațiile legale privind prevenirea spălării banilor. De asemenea, banca nu poate solicita informații excesive sau fără legătură cu tranzacția în cauză.

Dacă apreciezi că măsura este nejustificată, poți formula reclamație internă. Dacă răspunsul este nesatisfăcător, poți sesiza BNR (în calitate de autoritate de supraveghere) sau poți apela la instanța de judecată pentru repararea eventualelor prejudicii.

ONPCSB este autoritatea competentă pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. Băncile raportează tranzacțiile suspecte către acest oficiu. BNR supraveghează instituțiile de credit și verifică respectarea cadrului prudențial și a obligațiilor legale.

Clientul nu este informat, de regulă, dacă o tranzacție a fost raportată ca suspectă, întrucât legea interzice „informarea” (tipping-off) care ar putea compromite investigațiile. De aceea, banca poate formula solicitări generale de documente fără a dezvălui detalii privind eventuale sesizări.

– declară corect profilul tranzacțional la deschiderea contului; – informează banca dacă urmează să încasezi sume atipice (vânzări, moșteniri); – păstrează documentele justificative; – evită tranzacțiile în numerar fără documente; – utilizează canale bancare transparente.

Transparența și anticiparea sunt aliați puternici. O bancă informată în prealabil are mai puține motive să considere tranzacția „neobișnuită”.

Dacă, după transmiterea documentelor, contul rămâne restricționat fără explicații, parcurge următorii pași:

Solicită un răspuns scris motivat. Depune reclamație internă la bancă. Sesizează BNR (pentru aspecte de supraveghere bancară) sau ANPC (pentru drepturi ale consumatorilor). Consultă un avocat specializat în drept bancar pentru evaluarea oportunității unei acțiuni în instanță.

În anumite cazuri, instanțele pot dispune ridicarea măsurii sau acordarea de despăgubiri dacă se dovedește caracterul nelegal sau disproporționat al blocării.