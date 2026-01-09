Mesaj misterios al Rodicăi Stănoiu înainte de moarte. A fost predat procurorilor

Moartea Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției, continuă să genereze controverse și semne de întrebare majore în spațiul public, pe măsură ce noi detalii despre ultimele luni din viața sa ies la iveală. O mărturie exclusivă oferită Cancan de unul dintre cei mai apropiați prieteni ai acesteia ar putea schimba radical cursul anchetei penale aflate în desfășurare.

Beniamin Cojocaru, un prieten de peste 30 de ani al Rodicăi Stănoiu și rezident la Nisa, a oferit detalii inedite despre vizitele frecvente ale fostei ministre în Franța. Deși se credea că aceasta deținea o proprietate pe Coasta de Azur, Cojocaru susține că fosta politiciană locuia, de fapt, într-un apartament închiriat cu vederea la mare, pentru care plătea aproximativ 3.000 de euro pe lună.

Conform declarațiilor acestuia, Rodica Stănoiu mergea des la Nisa special pentru a retrage sume mari de bani de la o bancă unde era client de lungă durată. Pentru a facilita aceste operațiuni, ea ar fi utilizat adresa mătușii sale, doamna Zuckof, deși în realitate stătea în spațiul pus la dispoziție de Beniamin Cojocaru.

Unul dintre cele mai suspecte elemente ale acestui caz este un mesaj primit de Beniamin Cojocaru pe data de 1 decembrie 2025, cu doar două zile înainte ca Rodica Stănoiu să se stingă din viață. Această dovadă a fost deja pusă la dispoziția procurorilor, alimentând suspiciunile privind utilizarea telefonului de către o altă persoană în timp ce proprietara se afla în agonie.

Mesajul, care conținea urarea „Sărbători fericite”, a fost trimis în condițiile în care fosta ministră era deja internată de pe 30 octombrie la Spitalul Floreasca și ulterior transferată la Spitalul Obregia, starea ei de sănătate fiind una extrem de precară.

„Pe 1 decembrie mi-a trimis mesaj: Sărbători fericite. Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată? E un mesaj scris. Am dat mesajul și organelor de cercetare penală, i-am dat unui procuror. A dat apoi datele mele la poliția judiciară ca să mă contacteze în cazul în care au nelămuriri”, a spus Beniamin pentru Cancan.ro.

Problema averii Rodicăi Stănoiu adaugă un strat suplimentar de mister. Potrivit martorului, fosta ministră și-ar fi exprimat clar dorința de a lăsa cea mai mare parte a averii sale unei nepoate din Filiași. Totuși, Cojocaru afirmă că, spre finalul vieții, „situația s-a schimbat”, ridicând semne de întrebare asupra modului în care a fost gestionată succesiunea.

În prezent, situația juridică este următoarea. Există deschis un dosar penal in rem, în care procurorii cercetează fapta de ucidere din culpă. Se investighează cine a folosit telefonul victimei pentru a trimite mesaje în numele ei. Trupul neînsuflețit a fost deja ridicat de la INML de către o nepoată, după ce a fost înmormântat inițial, pentru investigații suplimentare.

Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului, iar mărturiile apropiaților precum Beniamin Cojocaru sunt considerate esențiale pentru a stabili dacă internările succesive și decesul au fost cauzate de neglijență sau de acțiuni premeditate.