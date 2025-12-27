Audiere-cheie în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Presupusul iubit al fostei ministre, așteptat la Parchet

Ancheta deschisă de procurori după moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, continuă cu noi etape procedurale în această perioadă.

Potrivit unor surse din anchetă, Marius Calotă, bărbatul despre care s-a scris că ar fi fost partener al defunctei, ar urma să fie audiat de anchetatori în zilele următoare, în contextul cercetărilor legate de circumstanțele decesului, dar și de împărțirea averii testamentare.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru presă că polițiștii și procurorii stabilesc, în această perioadă, detaliile privind ziua în care Marius Calotă va fi chemat să dea declarații în fața anchetatorilor.

Potrivit acelor surse, audierea ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare. Documente oficiale privind data exactă nu au fost publicate.

Anchetatorii desfășoară o anchetă penală privind moartea fostei ministre, după ce în presă și în mediul public au apărut semne de întrebare legate de circumstanțele în care aceasta a decedat la începutul lunii decembrie. Procurorii verifică, în paralel, și autenticitatea testamentului în care figurează mai multe persoane ca beneficiari, inclusiv Calotă.

Înainte de această etapă, anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliul Rodicăi Stănoiu, situat în zona Pipera din București. În urma acțiunii, coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, polițiștii au ridicat documente, dispozitive electronice și alte materiale considerate relevante pentru dosar.

Scopul căutărilor a fost identificarea de date care ar putea clarifica atât detaliile decesului, cât și cele legate de împărțirea bunurilor din patrimoniul defunctei.

Analiza elementelor electronice poate include telefoane mobile, laptopuri și alte surse de informații digitale care, potrivit anchetatorilor, ar putea contribui la elucidarea modului în care au decurs ultimele luni din viața fostei ministre.

De asemenea, documentele ridicate la percheziții vor fi verificate pentru a determina legalitatea și autenticitatea testamentului.

Potrivit datelor obținute de presa centrală, fostul ministru a lăsat un testament în care sunt menționate nouă persoane ca beneficiari, iar unul dintre numele din document este cel al lui Marius Calotă, un jurist cu peste 50 de ani mai tânăr decât defuncta.

Conform celor publicate, Calotă ar urma să primească mai multe bunuri, inclusiv o casă în Tunari (zona Pipera), o locuință pe litoral și două autoturisme, precum și un loc de veci, cu obligația de a-l întreține.

Restul bunurilor, printre care bijuterii, titluri de stat și opere de artă, ar urma să fie împărțite între alți moștenitori, inclusiv rude ale defunctei. Testamentul este în curs de verificare de către anchetatori, existând suspiciuni legate de posibila falsificare sau modificare a documentului în condiții neclare.

Cauza decesului Rodicăi Stănoiu a ridicat semne de întrebare pentru anchetatori. În urma informațiilor apărute în mass‑media conform cărora trupul fostei ministre ar fi prezentat urme neobișnuite, procurorii au decis deschiderea unui dosar de moarte suspectă.

Ulterior înmormântării inițiale, trupul a fost deshumat și supus unei autopsii la Institutul Național de Medicină Legală pentru a fi stabilite cauzele exacte ale decesului.

În paralel cu cercetările privind autenticitatea testamentului, procurorii verifică și detalii legate de modul în care fosta demnitară și‑a petrecut ultimele luni de viață, inclusiv starea de sănătate și relațiile cu persoanele din anturajul său. Până în prezent, ancheta este în desfășurare și nu a fost emisă o concluzie oficială privind circumstanțele exacte ale decesului.

Audierea lui Marius Calotă este considerată un pas important în evoluția dosarului. Ancheta va continua cu alte audieri ale persoanelor din anturajul Rodicăi Stănoiu, în funcție de probele și informațiile colectate.

Supravegherea documentelor ridicate la domiciliu și analiza legală a testamentului vor fi, de asemenea, componente esențiale ale anchetei penale.