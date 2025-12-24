Monden

Noi detalii în scandalul Rodica Stănoiu. Marius Calotă a rupt tăcerea

Noi detalii în scandalul Rodica Stănoiu. Marius Calotă a rupt tăcereaMarius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu. Sursă foto: Captură video
Marius Calotă, presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, a dat detalii despre perchezițiile efectuate marți dimineață la locuința Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției, la România TV.

El a precizat că anchetatorii au confiscat telefoane, laptopuri și stickuri, și a negat că ar fi fost luați bani din conturile fostului ministru:

„Au luat telefoanele, laptopurile și stickurile, astea au luat. Asta a fost obiectul perchezitiei. Nu a luat nimeni niciun ban, banii sunt în conturi”, a declarat Marius Calotă.

Detalii despre percheziții și bunurile ridicate

Procurorii și polițiștii judiciari au pus în executare mandate de percheziție la domiciliul fostei demnitare, în contextul cercetărilor legate de moartea acesteia, considerată suspectă de autorități.

Conform informațiilor oficiale, perchezițiile vizează inclusiv dispozitive electronice care ar putea conține informații relevante pentru anchetă.

Sursele judiciare au precizat că unul dintre obiectivele principale ale verificărilor a fost găsirea telefoanelor mobile, laptopurilor și a altor suporturi de stocare.

Reacțiile lui Marius Calotă

În aceleași declarații, el a negat că ar fi beneficiat sau ar fi luat bani din conturile fostei ministre. De asemenea, a menționat că intenționează să colaboreze cu autoritățile și că va cere să fie audiat de procurori, motivând că are lucruri de comunicat.

În alte interviuri acordate presei, Calotă a descris relația cu fosta ministră ca una de familie și nu romantică, menționând:

Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu. Sursa foto Captură video

„Relația noastră a fost o relație familială… Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni.” astfel clarificând natura legăturii sale cu Stănoiu.

Ancheta privind moartea Rodicăi Stănoiu

Moartea fostei ministră a Justiției a survenit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani.

După deces, în urma apariției unor semne de întrebare și speculații în spațiul public, procurorii au dispus deshumarea trupului pentru efectuarea necropsiei.

Raportul preliminar al anchetei a indicat că decesul a fost cauzat de un stop cardio‑respirator, iar condițiile medicale preexistente, precum diabetul zaharat și ateromatoza, au dus la moarte.

Analizele finale sunt parte a dosarului în curs de investigare.

Autoritățile continuă să efectueze verificări în cadrul anchetei și nu au fost comunicate oficial concluzii definitive referitoare la cauzele decesului sau la posibile infracțiuni conexe.

Investigațiile rămân deschise, iar perchezițiile de marți fac parte din eforturile procurorilor de a clarifica circumstanțele acestui caz.

