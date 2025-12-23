Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală

Autoritățile judiciare din România au efectuat marți dimineață percheziții la domiciliul fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, în ancheta privind circumstanțele morții acesteia și inventarierea bunurilor care i-ar fi aparținut.

Evenimentele au loc la mai multe săptămâni după moartea politicianei și după ce trupul său a fost deshumat pentru efectuarea unor investigații suplimentare.

Marți dimineață, procurorii au descins la locuința Rodicăi Stănoiu pentru a căuta dovezi legate de bunurile pe care aceasta le-ar fi deținut înainte de decesul său, potrivit primelor informații difuzate de sursele de presă.

Perchezițiile survin în contextul în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis o cauză penală, în rem, pentru a clarifica împrejurările decesului Rodicăi Stănoiu, care a avut loc pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani.

În urmă cu câteva zile, trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat de anchetatori pentru a fi dus la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării unei necropsii.

Măsura a fost dispusă după ce au apărut controverse privind lipsa unei autopsii înainte de înmormântare și pentru a clarifica circumstanțele în care a survenit decesul fostei demnitare.

Cadavrul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru a stabili dacă a existat vreun factor neobișnuit în momentul decesului și pentru a determina dacă vârsta înaintată sau alte circumstanțe au contribuit la moarte.

Ancheta a fost deschisă de procurorii ilfoveni după ce în spațiul public au apărut articole care sugerau circumstanțe neclare legate de deces, inclusiv semne vizibile de violență pe corpul fostei ministre înainte de deces.

Pentru clarificarea acestor aspecte, anchetatorii au solicitat documentele medicale de la spitalele unde Stănoiu fusese internată înainte de deces.

Potrivit surselor citate de mai multe publicații, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov cercetează împrejurările morții sub aspectul unor infracțiuni precum ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.

Ancheta se desfășoară în prezent sub supravegherea procurorilor, iar audierile martorilor și examinarea documentelor medicale sunt în curs.

Cercetările au început după ce informații din presă au menționat că Rodica Stănoiu ar fi fost internată în spital cu semne de violență — inclusiv lovituri la cap și în zona ochilor — și externată pe semnătură de către partenerul său cu câteva zile înainte de deces.

Ancheta urmărește să clarifice aceste aspecte și să stabilească dacă există elemente de natură penală legate de modul în care a survenit decesul.

Rodica Stănoiu, care a deținut funcția de ministru al Justiției în perioada guvernării din care a făcut parte, a decedat pe 3 decembrie 2025. După deces, înmormântarea a avut loc fără efectuarea unei autopsii imediate, ceea ce a generat sesizări din partea unor apropiați și a dus la inițierea unei anchete oficiale.

Deshumarea și perchezițiile la domiciliul său reprezintă etape legate din cadrul investigațiilor penale care își propun să clarifice circumstanțele decesului și administrarea bunurilor după moartea fostei ministre.