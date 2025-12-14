Ce s-a ales de averea uriașă a Rodicăi Stănoiu. Vizită surprinzătoare la notar, imediat după moartea fostului ministru

Ce s-a întâmplat cu averea Rodicăi Stănoiu după moartea fostului ministru. Detalii despre succesiune, proprietăți, relația controversată și mărturii tulburătoare din ultimele luni de viață.

Moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției și una dintre figurile grele ale scenei politice post-decembriste, nu a închis doar un capitol din istoria publică a României, ci a deschis o serie de întrebări incomode. Cea mai apăsătoare dintre ele rămâne: ce s-a ales de averea uriașă a Rodicăi Stănoiu? În jurul acestui subiect, discreția, graba și gesturile aparent banale capătă, brusc, o cu totul altă greutate.

La doar câteva zile după ce numele Rodicăi Stănoiu a reapărut în prim-plan, nu printr-un discurs sau o analiză juridică, ci prin vestea morții sale, un personaj discret a ajuns în centrul atenției publice. Este vorba despre bărbatul despre care apropiații spun că i-ar fi fost partener de viață, într-o relație care a surprins prin diferența de aproape 50 de ani dintre cei doi.

Curiozitatea publicului a fost imediată. Ce i-a apropiat? Dragostea, dependența, singurătatea sau, așa cum mulți au început să șușotească, miza unei averi impresionante? Răspunsurile nu sunt clare, însă imaginile surprinse de paparazii CANCAN.RO par să spună o poveste în sine.

Primul gest vizibil al bărbatului, după ce emoția publică s-a mai domolit, a fost unul extrem de pragmatic. A fost surprins în apropierea unui notariat din Sectorul 3 al Capitalei. Telefoane peste telefoane, pași mărunți, privire neliniștită. A intrat fără documente vizibile și a ieșit la fel, însă simpla prezență acolo a fost suficientă pentru a alimenta speculațiile legate de succesiune.

Nu era un demers spectaculos, dar era unul simbolic. În astfel de momente, lipsa hârtiilor la vedere nu înseamnă lipsa mizelor. Dimpotrivă, poate însemna că jocurile se fac deja în culise, în liniște.

Rodica Stănoiu nu a fost doar un nume greu în justiție, ci și o femeie extrem de prosperă. Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, averea fostei ministre includea proprietăți valoroase atât în România, cât și în străinătate.

Casele din Nisa, Pipera și Constanța, două autoturisme de lux și conturi bancare consistente conturează portretul unei averi care nu poate fi ignorată. Într-un astfel de context, orice pas făcut după deces devine automat suspect de o miză mult mai mare decât simpla organizare a vieții de zi cu zi.

După vizita la notariat, bărbatul s-a îndreptat spre o Toyota Yaris albastră. Un detaliu aparent banal, dar care contrastează puternic cu imaginea averii despre care se vorbește. Dosarul a ajuns pe bancheta mașinii, iar expresia lui trăda o apăsare greu de ignorat.

Nu era imaginea unui om liniștit, împăcat cu sine. Mai degrabă, părea cineva prins între presiunea trecutului recent și greutatea unui viitor incert. Privirile peste umăr, mersul grăbit și gesturile repetitive sugerau un disconfort evident.

Parcursul zilei a inclus și o oprire la un magazin Lidl, de unde bărbatul a ieșit cu o simplă cutie de bomboane. Un gest care, în mod normal, nu ar fi atras atenția nimănui. În acest context însă, orice detaliu devine simbolic.

A fost un gest de recunoștință? O atenție pentru cineva care l-a sprijinit? Sau doar o încercare de a păstra aparența normalității într-o perioadă în care nimic nu mai pare normal? Răspunsurile rămân deschise.

Dincolo de averi, succesiuni și speculații, ies la iveală detalii mult mai grave despre ultimele luni din viața Rodicăi Stănoiu. Un apropiat al fostei ministre a vorbit pentru cancan.ro despre o situație care ridică semne de întrebare serioase.

Magistratul Emilian Stănișor a relatat un episod care schimbă complet perspectiva asupra finalului de viață al Rodicăi Stănoiu. Vizita făcută pe 10 mai, de ziua ei, s-a transformat într-o experiență șocantă.

„Ce știu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra”, a povestit magistratul.

Descrierea continuă cu detalii greu de ignorat. Rodica Stănoiu stătea speriată în ușa întredeschisă, din cauza unui câine considerat periculos. Impresia lăsată a fost aceea a unei femei captive, vulnerabile, departe de imaginea publică a fostei ministre ferme și lucide.

„Mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă”, a spus Stănișor, subliniind contrastul dureros dintre inteligența ieșită din comun a Rodicăi Stănoiu și starea fragilă în care ajunsese.

Potrivit aceleiași mărturii, fostul ministru slăbise vizibil, nu era într-o formă bună, însă își păstrase spiritul viu. „E greu de imaginat ca la o femeie de o inteligență ieșită din comun să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă”, a mai spus magistratul.

Internarea ulterioară în spital și lipsa de comunicare cu apropiații adaugă un strat suplimentar de mister. Circumstanțele exacte ale izolării, deciziile luate în numele ei și rolul celor din jur rămân, pentru moment, neclarificate.