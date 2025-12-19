Rodica Stănoiu, deshumată din cauza luptei pe avere. Scenariu care a dus la un scandal mediatic

Rodica Stănoiu a fost înmormântată a doua oară, joi, după ce medicii legiști au fost nevoiți să-i taie trupul ca să convingă întreaga societate că nu a fost omorâtă de „iubițelul tinerel”. Privind tabloul de ansamblu al datelor și declarațiilor oficiale, dar deținând și informații din surse proprii, se conturează un scenariu sinistru: lupta pentru avere, împinsă la extremă.

De-a lungul acestor săptămâni, articolele noastre au arătat că există și informații care nu par a confirma ideea că tânărul jurist Marius Calotă ar fi cu adevărat „iubitul tinerel” sau soțul Rodicăi Stănoiu, așa cum declarase avocata Alice Drăghici.

Au fost spuse multe neadevăruri de către unii „apropiați” ai Rodicăi Stănoiu, care ne-au trezit suspiciuni. În primul rând, informația că nu i s-ar fi făcut slujbă religioasă. I s-a făcut în capelă, dar s-a filmat doar la mormânt unde s-a cântat un colind.

Internarea la psihiatrie a Rodicăi Stănoiu era necesară pentru moștenitori

Un alt aspect pe care l-am considerat exagerat a fost faptul că nu am dat crezare variantei că medicii din spitalele în care a fost internată Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, au constatat lovituri pe corpul pacientei. Le-am dat crezare doctorilor pentru că fiecare medic știe că, dacă există suspiciuni de violență, este obligat de lege să anunțe Poliția. Și am subliniat acest lucru în articole!

Rodica Stănoiu a fost pacientă la Spitalul Universitar, pe secția de neurologie, cu mult timp înainte de următoarele două internări despre care s-a făcut vorbire încă de la debutul scandalului în presă. A fost un fapt absolut normal pentru o persoană de 86 de ani și care avea diabet, boală ce induce și afecțiuni neurologice (de echilibru, de exemplu).

Au urmat alte două internări, începând cu data de 30 septembrie, la Spitalul Floreasca și Spitalul Obregia. Primul mare semn de întrebare l-a ridicat povestea de la Spitalul Obregia, unde Rodica Stănoiu a ajuns imediat după ieșirea de la Floreasca. Atunci a fost anunțată și nepoata din București care a însoțit-o la spital și care a insistat să fie internată în secția de psihiatrie.

Iată declarația făcută de Marius Calotă: „La data de 03.10.2025, la solicitarea nepoatei doamnei Rodica Stănoiu, aceasta a fost transferată pe secția de neuropsihiatrie a Spitalului Clinic Prof. Dr. A. Obregia. Internarea pe secția de neuropsihiatrie a fost nevoluntară, deci împotriva voinței doamnei Rodica Stănoiu, la cererea și insistențele nepoatei acesteia.

Din aceste date factuale, trebuie trase următoarele concluzii: Internarea doamnei Rodica Stănoiu s-a produs la data de 30.09.2025, deci nu cu “câteva zile înainte de deces”. Internarea doamnei Rodica Stănoiu pe secția de psihiatrie a fost împotriva voinței domniei sale, sub forma unei internări nevoluntare nelegale, doamna Rodica Stănoiu neaflându-se în niciuna dintre situațiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 487/2002 (adică pericolul iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane ori o tulburare psihică gravă – diagnosticată – iar neinternarea ar duce la agravarea stării de sănătate psihiatrice)”.

Toate aceste aspecte au fost verificate de procurori la spitalele indicate.

Când a fost făcut testamentul, Rodica Stănoiu nu era bolnavă

Conform unor informații, Rodica Stănoiu a autentificat testamentul la notar în luna februarie 2025. Era lucidă și nici nu avea probleme de sănătate grave la acea dată. A trecut în act nouă persoane cărora să le revină părți din averea ei. Beneficiarul principal era juristul Marius Calotă, cel care îi avusese de grijă în ultimii 4-5 ani ai vieții.

În testament sunt trecuți și fratele tânărului jurist, Paul, mama lor care era bucătăreasă și menajeră în vila fostei demnitare, dar și nepoatele de soră ale Rodicăi Stănoiu – una trăiește în București, cealaltă în Grecia. Sunt menționate și alte rude din Filiași, localitatea natală a fostului ministru al Justiției.

Înainte cu circa două săptămâni de producerea decesului și după scandalul cu internarea la psihiatrie, Rodica Stănoiu a mers la notar cu rugămintea de a face o modificare în testament. De data aceasta, notarul i-a cerut să meargă în fața comisiei legal constituite și să-i aducă un certificat că e în deplinătatea facultăților mintale, că avea discernământ. Se pare că a mers, dar nu a mai apucat să-l ridice de la INML fiindcă a intervenit decesul.

Toate datele sunt în dosarul procurorului de la Parchetul Ilfov și se fac verificări inclusiv asupra autenticității testamentului și a altor înscrisuri. Sunt cercetate convorbirile telefonice, ca să se stabilească dacă femeia a fost izolată de lume, și probabil, se vor viziona imaginile surprinse de camerele video amplasate în vilă și invocate de tânărul bănuit că ar fi „sechestrat-o”.

Ce prevede testamentul, conform unei informații de presă

Principalul moștenitor din testament este Marius Calotă. El este jurist, Rodica Stănoiu a fost un remarcabil jurist, crimionolog și ministru al Justiției. Este puțin probabil ca ei să nu fi avut în vedere că întocmirea actelor legate de moștenire trebuie să fie legal constituite pentru a nu fi contestate.

Deși, nepoata a declarat într-o filmare televizată că nu știa despre testament și că nici nu-și cunoaște toate rudele comune cu mătușa decedată, în declarația de la Parchet și-a mai schimbat din declarație.

Deocamdată, despre cum și-a împărțit averea Rodica Stănoiu știm de informațiile pe care le-a obținut reportera Roxana Ciucă de la România TV. Principalul moștenitor este Marius Calotă, tânărul care a îngijit-o în permanență, locuind cu ea în casă în ultimii ani. Lui i-a lăsat vila din Pipera, cea de la Năvodari, două mașini ( din anii 2007 și 2022) și 5% din bani rămași în conturi. Rodica Stănoiu avea o pensie mare ca magistrat și ca parlamentar în două mandate, pensie care, probabil, îi era livrată pe card.

De asemenea, Marius Calotă a declarat public că toți știau despre testamentul Rodicăi Stănoiu.

„Despre testament știe toată lumea, toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba. Doamna Rodica, la vremea respectivă, doamna Rodica Stănoiu, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă niște unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea să vă spun”, a afirmat pentru Observator tânărul mai mic cu 50 de ani decât cea care i-a lăsat aproape toată averea.

Marius Calotă susține că nu a fost iubitul Rodicăi Stănoiu

Marius Calotă, bărbatul despre care s-a spus că a fost iubitul Rodicăi Stănoiu, a făcut și declarații care răstoarnă datele situației. El susține că nu a fost iubitul Rodicăi Stănoiu, și nici soț – cum s-a afirmat, femeia fiind ca o mamă pentru el.

„Toate acuzațiile astea minciunoase care se aduc la adresa mea sunt niște chestii nefondate, nu au un motiv concret la bază. Mi s-au adresat 11.000 de injuri și apelative care nu au nicio legătură cu realitatea.

Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă o bună vreme de timp, și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul.

A fost ca o doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, a declarat Marius Calotă la Observator – Antena 1.

Procurorii au primit documente despre intervenția echipei medicale care a fost chemată atunci când s-a produs infarctul octogenarei, precum și certificatul de deces emis de medical constatator.

Marius Calotă a vorbit despre ce s-a întâmplat în casă, în ziua în care fostul ministru a murit, şi a afirmat că are dovezi pentru toate acuzaţiile.

Scandal creat pentru moștenire?

Deocamdată, Mariu Calotă nu a fost audiat în dosarul penal „in rem”, dar probele care să-l inculpe în vreun fel nu au apărut încă.

S-a conturat, însă, și ipoteza că întregul scandal a fost construit pe un scenariu de moarte suspectă și de izolare a unei femei de 86 de ani, care a căzut în mrejele unui iubit cu 50 de ani mai tânăr. Au abundat tot felul de informații, invocate ca provenind din mediul juridic, dar care, de fapt erau bârfe și zvonuri.

Nimeni nu a depus plângere la Parchetul Ilfov, din informațiile pe care le deținem, însă noianul de opinii publice i-au făcut pe procurori să decidă exhumarea pentru a îndepărta orice dubiu.

Faptul că s-a tot încercat prin declarații și acțiuni ca Rodica Stănoiu să fie „scoasă” cu afecțiuni psihice, motiv pentru care un testament poate fi atacat în instanță, a conturat ipoteza că unul dintre ceilalți nouă moștenitori a acționat în sensul acesta.

Audierile în dosarul penal deschis după moartea fostului ministru al Justiției continua, iar la final vom afla ce au descoperit procurorii.