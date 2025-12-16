Cărțile rare ale Rodicăi Stănoiu au fost salvate, sunt la loc sigur. Cine e, de fapt, „iubițelul”

Despre averea rămasă în urma remarcabililor juriști Rodica și Șerban Stănoiu s-a tot vorbit în aceste zile de dezbatere a morții suspecte a fostului ministru al Justiției. Deshumarea și autopsia Rodicăi Stănoiu au lămurit oarecum că nu a murit prin lovituri. Se așteaptă și rezultatul toxicologic. S-a aflat și că octogenara nu era căsătorită cu tânărul jurist cu care conviețuia de 4-5 ani.

Lupta pe avere va rămâne să se ducă, însă, între o nepoată și „iubițelul” mai tânăr cu 50 de ani, susțin surse din rândul apropiaților. Juristul Marius Capotă ar avea, prin testamentul Rodicăi Stănoiu, dreptul la o parte din avere.

Ultima informație bombă a venit de la postul România Tv. Un reporter l-a filmat pe unchiul lui Marius Capotă care a dezvăluit ce fel de relație era între Rodica Stănoiu și tânăr. Acesta a spus că nepotul lui a fost „un fel de gardă de corp, bodyguardul ministrei”, o îngrijea de ani de zile. Nu i-a fost nici soț, nici iubit, a susținut unchiul în înregistrarea în care nu i se vedea chipul.

Cărțile rare ale soților Stănoiu

Pe lângă vile în țară și în Franța, conturi, tablouri și bijuterii, apropiații cuplului știau că existau în casa lor din Pipera o colecție de cărți rare, majoritatea din domeniul juridic. Șerban Stănoiu era un remarcabil jurist, judecător la Curtea Constituțională și profesor universitar, autor de cărți. A fost și un colecționar de cărți rare, cu o valoare semnificativă.

Profesorul Stănoiu a murit în anul 2017 și, așa cum spun apropiații cuplului, a urmat o grea etapă pentru Rodica Stănoiu. Totuși, la un an de la decesul soțului, Rodica Stănoiu a făcut un gest extraordinar în memoria lui. În anul 2018, ea a donat Muzeului Cărții și Exilului Românesc din Craiova cărți și reviste cu specific juridic extrem de valoroase.

Colecția soților Rodica și Șerban-Viorel Stănoiu reunește aproximativ 400 de titluri, cel mai vechi datând din 1895, iar cel mai nou fiind tipărit în 2016, a comunicat la vremea respectivă Muzeul. Importantă datorită bogăției de tratate, cursuri, principii și culegeri de drept, colecția „Rodica și Șerban-Viorel Stănoiu” se alătură fondurilor și colecțiilor din domeniile istorie, relații internaționale, diplomație, literatură, artă, cinematografie.

Rodica Stănoiu, despre valoarea cărților rare

Atunci când a mers la Craiova ca să doneze colecția, Rodica Stănoiu a făcut o declarație în care și-a explicat gestul.

„Am hotărât să donez colecția de cărți și reviste de drept aparținând soțului meu Șerban-Viorel Stănoiu, plecat dintre noi la 25 februarie 2017, fost cercetător științific, cadru didactic universitar, avocat și judecător la Curtea Constituțională a României, Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, din Craiova, locul unde s-a născut la 20 septembrie 1940.

Printre cărțile donate se află exemplare unice în România, din literatura juridică străină, aparținând unor autori celebri în dreptul civil. Cărțile au reprezentat viața lui. Era nedespărțit de ele, oriunde s-ar fi aflat. Până în ultima perioadă a vieții sale, colinda librăriile și anticariatele din țară și din străinătate, în căutarea „a ceva ce încă nu citise”. Sper ca tinerii care se pregătesc pentru cariera juridică (licență, masterat, doctorat), dar și profesioniștii consacrați să beneficieze de acest fond documentar”, declara la momentul donației Rodica Stănoiu, fost ministru al justiției.