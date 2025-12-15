Ce a scos la suprafață autopsia Rodicăi Stănoiu, făcută la cererea procurorilor

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar penal privind moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, după apariția în spațiul public a unor informații care au ridicat semne de întrebare asupra circumstanțelor decesului. Ancheta este una in rem, fără persoane puse sub acuzare, și are ca obiect stabilirea cauzei exacte a morții și a eventualei existențe a unor fapte penale.

Potrivit procedurilor legale, procurorii s-au autosesizat și au dispus efectuarea unor verificări complete, inclusiv deshumarea trupului și realizarea unei autopsii medico-legale la Institutul Național de Medicină Legală. Scopul este clar: stabilirea dacă decesul a fost unul natural sau dacă a existat o intervenție externă.

În urma autopsiei efectuate de specialiștii INML, un raport preliminar a fost transmis anchetatorilor. Concluziile inițiale indică faptul că moartea nu a fost violentă, în sensul inexistenței unor leziuni care să poată fi puse în legătură directă și cauzală cu decesul.

Medicii legiști nu au identificat, în această etapă, urme care să ateste o agresiune letală. Concluziile definitive urmează însă să fie formulate după finalizarea tuturor analizelor, inclusiv a celor histopatologice și toxicologice, care pot dura mai multe săptămâni.

Anchetatorii au precizat că vârsta înaintată și starea generală de sănătate reprezintă elemente centrale ale evaluării medico-legale, iar ipoteza unor căderi accidentale este analizată în paralel cu cea a unei posibile agresiuni.

Din datele medicale aflate în analiză rezultă că Rodica Stănoiu suferea de mai multe afecțiuni grave, printre care demență de tip Alzheimer și boli cardiovasculare. În perioada premergătoare decesului, ea a fost internată în două unități medicale din Capitală.

Prima internare a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, unde a fost tratată pentru un traumatism cerebral minor și fracturi costale minore, leziuni care ar fi fost provocate de o cădere accidentală. După câteva zile, pacienta a fost externată.

Ulterior, a fost internată la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”. În acest caz, documentele și declarațiile aflate în atenția procurorilor menționează semne de lovituri la nivelul capului și feței, precum și o stare de subnutriție. De la această unitate medicală, fosta ministră a fost externată pe semnătură, la cererea unei persoane apropiate.

Toate aceste aspecte sunt în prezent verificate prin documente medicale oficiale, solicitate de anchetatori de la ambele spitale.

Decesul a survenit la domiciliu, la scurt timp după ultima externare. Conform procedurii standard, moartea a fost constatată de un medic, fie de la ambulanță, fie de medicul de familie, în condițiile în care nu a fost solicitată inițial intervenția medicilor legiști.

Ulterior apariției informațiilor privind starea fizică a fostei ministre și istoricul medical recent, Parchetul a decis deschiderea unui dosar de moarte suspectă, pentru a elimina orice dubiu legat de circumstanțele decesului.

Procurorii urmează să efectueze audieri, să analizeze traseul medical complet și să coroboreze datele clinice cu concluziile medico-legale.

Ancheta vizează inclusiv eventuale neconcordanțe între diferitele informații apărute în spațiul public. Pe de o parte, raportul preliminar al legiștilor nu indică leziuni letale cauzate de violență. Pe de altă parte, documentele medicale menționează existența unor traumatisme și a unei stări generale precare.

Aceste diferențe urmează să fie clarificate prin expertiza finală, care va stabili dacă leziunile identificate pot fi explicate exclusiv prin căderi involuntare, în contextul bolilor existente, sau dacă este necesară extinderea cercetărilor.

În paralel cu ancheta penală, în spațiul public au apărut informații privind patrimoniul lăsat de Rodica Stănoiu. Fosta ministră nu avea copii, însă ar avea rude apropiate, inclusiv nepoți. De asemenea, a fost menționată existența unui partener de viață, relație care ar fi devenit cunoscută publicului abia după deces.

Se discută despre posibilitatea existenței unui testament, document care, dacă există, va produce efecte exclusiv în plan civil și notarial. Aceste aspecte nu fac, în acest moment, obiectul anchetei penale, dar pot genera proceduri separate în instanțele civile.