Situație halucinantă în justiție!

INML Mina Minovici București recomandă unei persoane aflate în detenție, să efectueze investigații specifice și tratament de specialitate în “clinici de profil, aparținând Ministerului Sănătății”, deși Ministerul Sănătății precizează că investigația recomandată nu este disponibilă în niciun centru medical din România.

Pe scurt, fără a da detalii despre persoana în cauză, întrucât numele acesteia nu este relevant pentru situația prezentată, un om, (subliniez, OM), aflat în detenție, diagnosticat cu o boala extrem de severă, solicită întreruperea executării pedepsei, pentru a se putea trata, înainte de a ajunge în situația fostului pugilist Rudel Obreja.

Trebuie precizat că, întreruperea executării pedepsei nu este o măsură de clemență. Ea presupune, în raport de standardele internaționale în privința drepturilor omului, asigurarea tratamentului unei persoane suferinde, aflată în imposibilitatea obiectivă de a urma un tratament necesar în sistemul medical penitenciar sau în rețeaua Ministerului Sănătății, sub pază permanentă.

Se formulează cererea de întrerupere a executării pedepsei. Judecătorul delegat cu executare înțelege gravitatea situației și solicită imediat efectuarea unei expertize medico-legale la INML solicitând să se precizeze dacă petentul suferă de vreo boală, iar în caz afirmativ, să precizeze dacă aceasta poate fi tratată în sistemul medical penitenciar sau în rețeaua Ministerului Sănătății, sub bază permanentă.

Comisia INML, sufocată probabil de perioada sărbătorilor de iarnă programează suferindul la examinare după mai bine de o lună de la momentul înregistrării cererii și, deși dă indicație acestuia să efectueze un examen PET PSMA (standard actual internațional pentru stadializare și reevaluare în cancerul de prostată), redactează un raport de expertiză medico-legală, prin care afirmă că tratamentul de specialitate recomandat se poate efectua numai prin internarea suferindului în clinici de profil aparținând Ministerului Sănătății, fie sub pază asigurată de către ANP, fie în stare de libertate, prin întreruperea executării pedepsei.

În fuga de asumare a răspunderii pentru concluzia exprimată, Comisia INML uită să verifice și cu Ministerul Sănătății însă, în ce măsură există astfel de clinici de specialitate în care se poate efectua o investigație precum cea indicată, respectiv PET PSMA?

Răspunsul Ministerului Sănătății îl vedeți în documentul postat.

Acum, suferindul așteaptă avizarea Comisiei Superioare din cadrul INML, să poată afla și el dacă primește dreptul de a se trata, ori dacă trebuie să se trateze într-o “clinică de specialitate” din cadrul Ministerului Sănătății, ce nu dispune de mijloacele tehnice pentru a efectua investigațiile necesare.

Guvernul este preocupat de pensiile magistraților.

Stimabililor, nu ați vrea voi să vă interesați și de viața și sănătatea oamenilor?

Deținuții, contrar opiniilor populare, sunt tot OAMENI.