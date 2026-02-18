International

Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii

Comentează știrea
Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele deceniiDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Din cuprinsul articolului

Administrația Trump se află mai aproape decât pare de o posibilă confruntare militară cu Iranul, relatează publicația Axios. Potrivit sursei citate, un conflict ar putea izbucni într-un termen scurt, iar dimensiunea acestuia ar depăși cu mult alte operațiuni externe recente ale Statelor Unite.

Donald Trump ar putea declanșa o intervenție militară de amploare

Sursele Axios susțin că un eventual război ar fi purtat în coordonare cu Israelul și ar avea o amploare considerabil mai mare decât operațiunea din vara trecută din Venezuela. O astfel de intervenție ar putea reprezenta o amenințare directă pentru regimul de la Teheran, dar ar avea și consecințe importante pentru echilibrul din Orientul Mijlociu și pentru restul mandatului prezidențial.

În prezent, dezbaterea publică din SUA pe acest subiect este limitată, în condițiile în care atenția Congresului și a opiniei publice este concentrată asupra altor teme.

Negocierile par blocate între SUA și Iran

Potrivit surselor citate de Axios, Donald Trump ar fi fost foarte aproape de a autoriza bombardamente asupra Iranului la începutul lunii ianuarie, în contextul represiunii împotriva protestatarilor. După ce momentul favorabil pentru un atac ar fi fost depășit, administrația a adoptat o strategie combinată: discuții privind programul nuclear iranian și consolidarea prezenței militare americane în regiune.

Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
Cât de mare e pericolul ca pe Pământ să se producă un Armaghedon declanșat de un asteroid
Cât de mare e pericolul ca pe Pământ să se producă un Armaghedon declanșat de un asteroid

Între timp, negocierile par blocate. Jared Kushner și Steve Witkoff s-au întâlnit la Geneva cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, pentru trei ore. Ambele părți au afirmat că „au fost făcute progrese”, însă diferențele rămân considerabile, iar oficialii se arată rezervați în privința unei soluții rapide.

JD Vance declara la Fox News că discuțiile „au mers bine” în anumite privințe, dar „este încă foarte clar că președintele a stabilit niște linii roși, iar iranienii nu sunt încă dispuși să le accepte și să lucreze cu noi”. El a adăugat că, deși Trump „ar vrea” o înțelegere, există posibilitatea să se ajungă la concluzia că „diplomația a făcut tot ce se putea”.

JD Vance

JD Vance / sursa foto: captură video

Donald Trump a crescut prezența militară în Orientul Mijlociu

Prezența militară americană în Orientul Mijlociu a crescut semnificativ. În zonă se află două portavioane, zeci de nave de război, sute de avioane de luptă și mai multe sisteme de apărare aeriană, iar alte trupe sunt în drum spre regiune.

Peste 150 de avioane de transport au livrat armament și muniție, iar în ultimele 24 de ore alte 50 de aeronave de luptă – F35, F-22 și F-16 – au fost direcționate către Orient.

Sursele citate de Axios afirmă că toate indiciile arată că Donald Trump este pregătit să acționeze în cazul în care negocierile vor eșua.

„Șeful (Trump – n. red.) s-a cam săturat. Unii din jurul lui îl avertizează să nu meargă la război cu Iranul, dar cred că e o șansă de 90% să vedem acțiune cinetică în următoarele câteva săptămâni”, a declarat o sursă anonimă din administrație.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:37 - Reghecampf își pune partenera pe „hold” și anunță că nu se grăbește să o ducă la altar
22:30 - Sorin Grindeanu vine cu alternativă la reforma administrativă a premierului Bolojan: Nu înseamnă să dai oameni afară
22:22 - O rusoaică și-a sfidat țara și a făcut un gest inedit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
22:16 - Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
22:03 - Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii
21:56 - De ce Survivor a devenit o competiție de coșmar pentru participanți. Larisa Uță a explicat prin ce a trecut

HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Proiecte speciale