Peste 50 de avioane de luptă americane, redistribuite în Orientul Mijlociu în plin dialog diplomatic la Geneva

În ultimele 24 de ore, armata Statelor Unite a relocat peste 50 de avioane de vânătoare către Orientul Mijlociu, potrivit unui oficial american citat de NDTV.

Mișcarea are loc într-un context regional sensibil, marcat de desfășurări suplimentare de capabilități aeriene și navale, dar și de continuarea negocierilor indirecte dintre Washington și Teheran privind programul nuclear iranian.

Conform informațiilor publicate marți, transferul include mai multe tipuri de aeronave, printre care F-16, F-22 și F-35. Activitatea a fost observată și de platforme independente de monitorizare a zborurilor, care au semnalat deplasarea aparatelor către baze din regiune.

Oficialul american citat de Axios nu a oferit detalii suplimentare privind destinațiile exacte sau durata desfășurării, însă a confirmat că relocarea face parte dintr-un efort mai amplu de întărire a dispozitivului militar american în apropierea Iranului.

Datele furnizate de serviciile de urmărire a zborurilor au indicat o creștere a traficului militar aerian către Orientul Mijlociu, fără a putea preciza misiunile specifice asociate fiecărui zbor. Pentagonul nu a emis un comunicat oficial imediat după apariția informațiilor.

Consolidarea militară americană survine în paralel cu discuții indirecte între oficiali americani și iranieni, axate pe dosarul nuclear. Un oficial al SUA a declarat pentru The Jerusalem Post că în cadrul întâlnirilor desfășurate la Geneva „s-au înregistrat progrese”, subliniind totodată că numeroase aspecte „încă trebuie discutate”.

„Au fost întâlniri bune, dar diferențele rămân mari. Mai este mult de lucru pentru a ajunge la un acord”, a afirmat oficialul american.

Acesta a adăugat că partea iraniană a transmis intenția de a reveni cu propuneri detaliate într-un interval de două săptămâni:

„Iranienii au spus că vor reveni în următoarele două săptămâni cu propuneri detaliate pentru a aborda unele dintre diferențele rămase între pozițiile noastre”.

Declarațiile sugerează menținerea canalelor de comunicare, în pofida tensiunilor persistente dintre cele două state. Negocierile vizează limitarea programului nuclear iranian în schimbul unei posibile relaxări a sancțiunilor economice.

Pe lângă relocarea avioanelor de luptă, presa americană a relatat recent despre trimiterea unor portavioane suplimentare în Orientul Mijlociu.

Săptămâna trecută, mai multe instituții media au informat că portavionul USS Gerald R. Ford, considerat cel mai mare din flota SUA, urmează să fie dislocat pentru a întări forțele deja prezente în zonă.

Nava și grupul său de escortă fuseseră anterior desfășurate în Caraibe. Potrivit relatărilor, patru oficiali americani, citați sub protecția anonimatului, au indicat că echipajele au fost informate joi despre noua destinație.

În același timp, portavionul USS Abraham Lincoln și alte capabilități aeriene și navale se află deja în regiune încă din luna ianuarie.

Autoritățile americane nu au confirmat oficial toate detaliile privind calendarul sau misiunile grupărilor navale, însă astfel de desfășurări sunt, în mod tradițional, asociate cu operațiuni de descurajare, protecția rutelor maritime și susținerea aliaților regionali.

Până la acest moment, Iranul nu a emis o reacție oficială detaliată referitoare la informațiile privind relocarea avioanelor americane.

În trecut, autoritățile de la Teheran au criticat consolidările militare ale SUA în apropierea granițelor sale, calificându-le drept factori de destabilizare.

Analiștii militari remarcă faptul că transferurile rapide de aeronave și nave indică o capacitate ridicată de mobilizare și flexibilitate operațională.

Totodată, aceștia subliniază că astfel de măsuri pot avea un rol dual: sprijinirea negocierilor diplomatice prin semnale de forță și menținerea pregătirii pentru eventuale evoluții de securitate.