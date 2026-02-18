Zborul lui Nicușor Dan spre Washington, afectat de condițiile meteorologice. Cu ce avion ar urma să ajungă peste Ocean

Președintele României, Nicușor Dan, pleacă miercuri în Statele Unite pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump, unde România va avea statut de observator. În drumul spre Washington, șeful statului ar urma să aibă escală la Paris și să folosească un avion închiriat, potrivit unor surse citate de Digi24. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, aeronava nu ar putea decola la ora stabilită.

România nu dispune de o aeronavă prezidențială dedicată, astfel că Administrația Prezidențială a optat pentru închirierea unui avion de mici dimensiuni, soluție utilizată și în trecut pentru deplasările externe ale fostului președinte Klaus Iohannis.

Conform sursei, aeronava militară Spartan nu putea fi folosită pentru traversarea Atlanticului, deoarece nu este configurată pentru zboruri atât de lungi fără opriri pentru realimentare. De asemenea, varianta unei curse comerciale a fost exclusă din motive de securitate și comunicații oficiale criptate.

Președintele va fi însoțit de o delegație formată din personal responsabil cu securitatea și protocolul. Din echipă face parte consilierul de stat Vlad Ionescu, diplomat de carieră și responsabil pentru politică externă, parteneriate strategice și relația cu românii din diaspora.

Consilierii prezidențiali Radu Burnete și Marius Lazurca se află deja în Statele Unite, unde pregătesc participarea României la reuniune și organizează viitoare contacte bilaterale la nivel înalt.

Surse diplomatice spun că echipa prezidențială pregătește și o posibilă întâlnire față în față între Nicușor Dan și Donald Trump în acest an. Discuțiile ar urma să se concentreze pe colaborarea economică și parteneriate strategice dintre România și Statele Unite.

La reuniunea de joi nu este însă prevăzut un interval suficient pentru discuții bilaterale extinse, iar o vizită la Casa Albă este considerată puțin probabilă în actualul context.

Evenimentul se desfășoară la Institutul Donald Trump pentru Pace din Washington, instituție fondată în 1984 și redenumită recent. La reuniune participă peste 20 de state, unele în calitate de membri, iar altele, inclusiv România, ca observatori. Statutul de observator permite participarea la discuții și schimburi de opinii, fără implicare în procesul decizional al Consiliul