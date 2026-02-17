Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Participarea președintelui României la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington a stârnit reacții puternice în spațiul public. Invitat de președintele american Donald Trump, șeful statului, Nicușor Dan, a confirmat că va lua parte la reuniune, unde România va avea statut de observator. Decizia a fost analizată pe larg în podcastul „Contrapunct”, de către Dan Andronic și Mirel Curea, care au comentat atât implicațiile diplomatice, cât și miza politică a momentului.

În cadrul podcastului, Dan Andronic a subliniat că simpla prezență a lui Nicușor Dan la reuniune este esențială pentru menținerea relației strategice cu SUA. Acesta a avertizat că o eventuală absență ar fi transmis un semnal extrem de negativ către Washington.

„Bun, acum că se duce, din punctul meu de vedere și l-am spus destul de clar, dacă refuza invitația, puneam definitiv cruce reparteneratului strategic și relației cu Statele Unite, atât timp cât era și cât va fi Donald Trump președinte sau un președinte republican, pentru că Donald Trump nu este un președinte care să mai aibă timp pentru farafăstâcuri, pentru chițiibușării diplomatice sau ezitări de domnișoară. Indiferent cât de prost se va descurca acolo Nicușor Dan, din punctul meu de vedere, faptul că este prezent reprezintă enorm”, a declarat Dan Andronic.

La rândul său, Mirel Curea a apreciat că participarea este necesară, însă și-a exprimat rezervele privind prestația președintelui în cadrul reuniunii. Comentariul său a fost unul direct, dar nu lipsit de nuanțe.

„Face bine că se duce. Sunt reuniuni la un anumit nivel de la care nu poți lipsi. Eu am o strângere de inimă cu privire la ce va face pe acolo. Sper să nu îl întrebe prea mult de vorbă niciunul dintre cei importanți de acolo. Să stea și el mai mult pe hol.. și nu o spun cu vreo răutate.. Nu face față! L-am văzut toți că nu face față. Dar act de prezență e bine că face”.

Consiliul Păcii de la Washington este văzut ca un cadru esențial pentru susținerea procesului diplomatic inițiat la nivel internațional. Prezența României, chiar și în calitate de observator, poate avea o semnificație strategică în consolidarea parteneriatului cu Statele Unite și în menținerea unui rol activ în dezbaterile globale privind securitatea și pacea.

Hotărârea lui Nicușor Dan a venit după o perioadă de ezitare, însă, în cele din urmă, președintele a anunțat că a acceptat invitația liderului de la Washington. Potrivit acestuia, participarea are la bază susținerea procesului diplomatic stabilit prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite.

