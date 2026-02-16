Nicușor Dan va fi prezent la Washington, la Consiliul pentru Pace. Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: Va sta la aceeași masă cu președintele Trump

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că țara noastră, chiar și în calitate de observator, va beneficia de mai multe avantaje grație prezenței lui Nicușor Dan la “Consiliul pentru Pace” inițiat de Donald Trump, la Washtington.

Președintele Nicușor Dan va participa la prima rundă a “Consiliul pentru Pace”, inițiat de Donald Trump. Evenimentul va avea loc la Washington, iar România va avea inițial statut de observator, conform declarațiilor făcute de Andrei Muraru.

Statutul de observator permite participarea la discuții și la lucrările Consiliului, însă fără drept de vot. Muraru a precizat că această poziție nu a fost decisă unilateral de România, ci este impusă de organizatorii inițiativei.

Totuși, președintele Consiliului, Donald Trump, are posibilitatea să invite participanți în anumite proceduri, după cum consideră oportun. Ambasadorul a subliniat că prezența lui Nicușor Dan la reuniuni oferă României acces la informații din interior și șansa de a-și exprima poziția în fața liderilor internaționali. Această implicare poate facilita, pe termen lung, trecerea de la statutul de observator la membru cu drepturi depline, în funcție de evoluția relațiilor și de invitațiile primite.

„Este foarte important să fim aici, avem acces la aceste informații din interior, la discuții. Președintele României va interveni, va sta la aceeași masă cu președintele Trump și cu alți lideri, are ocazia să-și exprime poziția”, a spus Muraru.

Muraru a mai adăugat că participarea la Consiliul Păcii poate fi completată de o vizită bilaterală la Casa Albă. Deși inițial nu a fost solicitată o întrevedere formală, discuțiile dintre părțile română și americană au loc frecvent, iar istoric, fiecare președinte român a avut ocazia unei vizite la Casa Albă în ultimele trei decenii.

„Această vizită a preşedintelui la Washington este dedicată participării la runda inaugurală a Consiliului Păcii şi nu a fost solicitată o vizită bilaterală. Evident, noi suntem în discuţii cu Casa Albă aproape săptămânal despre vizita pe care o anticipăm a preşedintelui. Vă spun că perspectivele vizitei preşedintelui există, pentru că fiecare preşedinte al României a avut ocazia cel puţin a unei vizite la Casa Albă în ultimii 30 de ani”, a spus acesta.

Nicușor Dan a anunțat, duminică, 15 februarie, că România va fi prezentă la “Consiliul pentru Pace” care va avea loc joi la Washington, răspunzând astfel invitaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a anunțat președinte, într-o postare pe pagina sa de Facebook.