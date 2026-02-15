Nicușor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică după-amiază, că săptămâna viitoare va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, care va avea loc la Washington. „Voi participa săptâmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington”, a transmis șeful de stat.

„Voi participa săptâmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a șeful de stat.

Acesta a menționat că România va avea statut de observator. „Voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaţionale de pace şi deschiderea de a participa la procesul de reconstrucţie din Fâşia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuţii are la bază susţinerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluţia adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, iniţiată de Statele Unite ale Americii”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat: „România a susţinut permanent necesitatea identificării unei soluţii care să ducă la încheierea conflictului şi a acordat sprijin populaţiei civile din Fâşia Gaza, în special prin operaţiuni de evacuare medicală de urgenţă”.

Președintele a anunțat recent că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, programată să aibă loc la Washington, pe 19 februarie.

El menționa că va lua o decizie privind participarea după discuțiile cu partenerii americani despre formatul întâlnirii, în special în ceea ce privește statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar doresc să adere în contextul revizuirii Cartei organizației.

Administrația Trump pregătește, la Washington, o reuniune a Consiliului pentru Pace, evenimentul fiind prezentat drept „ședința inaugurală a Consiliului pentru Pace”.

Reuniunea este programată la Institutul American pentru Pace, redenumit de Trump după propriul său nume. Oficialul american a declarat că reuniunea are, printre obiective, strângerea de fonduri și a precizat că detaliile sunt încă în curs de stabilire.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunțat că a acceptat invitația lui Trump și va participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace”, la Washington. Totodată, premierul italian Giorgia Meloni a declarat că Italia va lua parte, cel mai probabil, la Consiliul pentru Pace, în calitate de observator.