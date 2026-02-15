Scandal la Casa Albă. Un pilot de elită, concediat pentru că a uitat pătura lui Kristi Noem. Haos, avioane de lux și idile la vârful DHS

Într-un episod care pare desprins mai degrabă dintr-o satiră politică decât din realitatea administrativă a SUA, un pilot al Gărzii de Coastă a fost concediat pe loc dintr-un motiv halucinant: a uitat pătura personală a Secretarului pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, la bordul aeronavei.

Decizia, luată nu de structurile militare, ci de controversatul consilier Corey Lewandowski, a scos la iveală haosul, paranoia și stilul de conducere bazat pe vanitate care domină acum una dintre cele mai importante instituții de forță din America, scrie WSJ.

Incidentul cu pătura este doar vârful aisbergului într-un departament măcinat de conflicte interne, teste poligraf abuzive și o criză de imagine fără precedent, declanșată de gestionarea violentă a imigrației.

În timp ce Casa Albă încearcă să gestioneze criza politică provocată de împușcarea mortală a lui Alex Pretti de către agenții federali, tandemul Noem-Lewandowski pare preocupat de propriul confort și imagine. Surse din interiorul DHS au dezvăluit că cei doi folosesc pentru deplasări un avion Boeing 737 MAX de lux, dotat cu o cabină privată în partea din spate.

Deși oficial aeronava, pe care angajații o numesc ironic „marele avion frumos al doamnei Secretar”, este destinată „deportărilor de profil înalt”, aceasta este folosită frecvent pentru turneele de imagine ale lui Noem prin țară. Costul achiziției se ridică la aproximativ 70 de milioane de dolari, dublu față de prețul avioanelor comerciale standard achiziționate de departament pentru operațiunile reale de deportare.

Atmosfera din interiorul Departamentului de Securitate Internă este descrisă de actuali și foști oficiali drept una toxică. Noem și Lewandowski, fostul manager de campanie al lui Trump, sunt acuzați că își terorizează subalternii, supunând angajații la teste poligraf pentru a depista „trădătorii” și concediind pe oricine le pune la îndoială deciziile.

Cazul pilotului Gărzii de Coastă, o structură care pe timp de pace se află în subordinea DHSS, este emblematic pentru modul discreționar în care Lewandowski exercită puterea, deși oficial este doar un consilier. Faptul că un militar de carieră poate fi îndepărtat pentru un obiect vestimentar uitat arată gradul de subordonare a instituției față de capriciile conducerii politice.

Relația apropiată dintre Kristi Noem și Corey Lewandowski continuă să fie un subiect fierbinte la Washington, în ciuda dezmințirilor oficiale. După ce tabloidele au publicat fotografii cu Lewandowski făcând naveta între apartamentul său și cel al lui Noem, Secretarul DHS s-a mutat într-o reședință securizată de pe o bază militară, destinată tradițional șefului Gărzii de Coastă.

Surse citate de presa americană susțin că președintele Trump a refuzat inițial numirea lui Lewandowski ca șef de cabinet al lui Noem tocmai din cauza zvonurilor privind o relație romantică între cei doi. Totuși, influența acestuia rămâne intactă, cei doi apărând împreună chiar și la nunți exclusiviste la Mar-a-Lago, sfidând criticile.

Haosul administrativ a culminat cu gestionarea dezastruoasă a operațiunii de imigrație din Minneapolis, unde uciderea lui Alex Pretti a inflamat opinia publică. Noem a turnat gaz pe foc numind victima „terorist domestic”, o declarație care a scandalizat chiar și cercurile interne ale Administrației.

În încercarea de a limita daunele, Casa Albă a intervenit brutal. „Țarul frontierelor”, Tom Homan, a anunțat că va prelua și va reduce operațiunile din Minnesota, subminând practic autoritatea lui Noem.

Deși Donald Trump a declarat public că încă are încredere în secretarul său de la DHS, surse politice indică faptul că Noem și Lewandowski se află într-o campanie disperată de reabilitare a imaginii, încercând să organizeze conferințe de presă pozitive despre securitatea aeroportuară pentru a abate atenția de la scandalurile sângeroase și de la păturile uitate în avioane de lux.