Italia acceptă invitația lui Trump și intră ca observator în Consiliul pentru Pace

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat sâmbătă intenția Italiei de a participa la Consiliul pentru Pace lansat de președintele american Donald Trump, în calitate de țară observatoare, potrivit DPA.

Declarația a fost făcută în contextul unei invitații oficiale primite din partea Washingtonului. Șefa guvernului italian a precizat că statutul de observator reprezintă o formulă compatibilă cu cadrul constituțional al Italiei.

Giorgia Meloni a explicat că Italia nu poate deveni membru cu drepturi depline al acestui organism din motive constituționale, însă a descris invitația ca observator drept „o soluție bună”.

„Am fost invitați în calitate de țară observatoare, ceea ce considerăm a fi o soluție bună în comparație cu problema evidentă de compatibilitate, inclusiv constituțională, cu calitatea de membru al Consiliului de Pace.

Pe de altă parte, am afirmat întotdeauna că, având în vedere toate eforturile pe care Italia le-a depus, le depune și trebuie să le depună în Orientul Mijlociu pentru a stabiliza o situație foarte complexă și fragilă, este necesară prezența Italiei și a Europei”, a afirmat Giorgia Meloni.

Premierul a subliniat că decizia privind nivelul de reprezentare al Italiei nu a fost încă stabilită.

„Cred că vom răspunde pozitiv la această invitație de a participa ca țară observatoare, la ce nivel rămâne de văzut, deoarece invitația a sosit ieri”, a adăugat Meloni.

Potrivit declarațiilor oficiale, limitările constituționale invocate de partea italiană vizează participarea în structuri internaționale cu atribuții care ar putea intra în conflict cu prevederile fundamentale privind politica externă și angajamentele statului.

Statutul de observator permite însă prezența la discuții și accesul la informații fără asumarea obligațiilor decizionale.

Anunțul vine într-un moment în care Italia își reafirmă implicarea diplomatică în dosarele de securitate și stabilitate regională, în special în Orientul Mijlociu.

Giorgia Meloni a făcut referire directă la necesitatea unei prezențe europene în mecanismele de dialog privind pacea și reconstrucția.

Ideea Consiliul ui pentru Pace a fost lansată oficial de Donald Trump luna trecută, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.

Inițiativa a fost prezentată inițial ca un mecanism destinat supravegherii reconstrucției Fâșiei Gaza. Ulterior, președintele american a sugerat că structura ar putea avea un rol mai larg, incluzând gestionarea sau medierea altor conflicte și crize la nivel global.

Până în prezent, doar două state membre ale Uniunii Europene s-au alăturat Consiliului pentru Pace ca membri: Bulgaria și Ungaria.

Alte state europene analizează formatul și implicațiile participării. Nu au fost comunicate detalii suplimentare privind criteriile de aderare sau procedurile de luare a deciziilor în cadrul organismului.

Guvernul italian urmează să stabilească nivelul de reprezentare și mandatul delegației care ar putea participa ca observator. Decizia finală este așteptată după consultări interne și evaluări diplomatice. Până la acest moment, autoritățile de la Roma nu au anunțat un calendar oficial.