International

Austria, Cehia și Slovacia cer măsuri urgente pentru ieftinirea energiei electrice în UE

Comentează știrea
Austria, Cehia și Slovacia cer măsuri urgente pentru ieftinirea energiei electrice în UEAustria, Cehia și Slovacia solicită ieftinirea energiei electrice. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a reduce prețurile la electricitate în scopul de a proteja competitivitatea industriei sale. Mesajul a fost transmis marți de premierii Austriei, Cehiei și Slovaciei, înaintea summitului informal dedicat consolidării economiei blocului comunitar, relatează Reuters.

Liderii europeni se vor reuni joi, într-un castel din Belgia, pentru a discuta măsuri menite să întărească poziția UE în competiția globală cu economii precum Statele Unite și China. Costurile ridicate ale energiei se află printre principalele teme de pe agendă.

Liderii Austriei, Cehiei şi Slovaciei cer UE să reducă preţurile energiei

La Bratislava, după întâlnirea cu omologii săi, premierul slovac Robert Fico a declarat: „Dacă joi nu va exista nimic altceva decât o concluzie informală, aceea că vom reduce prețurile la electricitate, voi considera acest summit un mare succes”.

El a subliniat că o concluzie clară privind scăderea prețurilor la electricitate ar reprezenta un rezultat important al reuniunii.

Republica Moldova și Ucraina negociază un acord pentru schimburi de energie electrică și sprijin în situații de urgență
Republica Moldova și Ucraina negociază un acord pentru schimburi de energie electrică și sprijin în situații de urgență
CCR a amânat a cincea oară decizia pe pensiile speciale. Când e noul termen
CCR a amânat a cincea oară decizia pe pensiile speciale. Când e noul termen

Cancelarul austriac Christian Stocker a atras atenția asupra rolului gazului natural în formarea prețului energiei electrice. „Prețurile gazelor naturale au fost principalul factor care a determinat costurile energiei electrice și ar trebui analizate” a spus acesta, indicând necesitatea unor măsuri care să vizeze această componentă.

Christian Stocker

Christian Stocker. Sursa foto: Platforma X

Ce demersuri a făcut premierul ceh

În același timp, Cehia și Slovacia au insistat asupra impactului costurilor certificatelor de emisii asupra economiilor lor puternic industrializate. Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, cunoscut drept ETS, obligă companiile să achiziționeze permise pentru a acoperi emisiile de carbon.

Premierul ceh Andrej Babis a făcut demersuri pentru a obține sprijin în vederea plafonării prețului certificatelor în cadrul actualei scheme ETS1 și pentru amânarea ETS2, mecanism care ar urma să extindă costurile asupra încălzirii locuințelor și carburanților pentru transport.

Ce obiectiv principal au Friedrich Merz și Giorgia Meloni

Potrivit unui document intern consultat de Reuters, Comisia Europeană analizează o revizuire a sistemului de alocare a certificatelor gratuite de CO2 pentru industrie, în vederea alinierii la obiectivul de reducere a emisiilor până în 2040.

Prezentarea Comisiei indică trei opțiuni pentru modificarea actualului mecanism prin care anumite sectoare primesc gratuit o parte din permisele de emisii, reducând astfel costurile și presiunea competitivă față de firmele din afara Uniunii.

La summit, cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni vor insista pentru o strategie coordonată la nivel european, care să sprijine mediul de afaceri, să atragă investiții și să consolideze piața unică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:06 - Republica Moldova și Ucraina negociază un acord pentru schimburi de energie electrică și sprijin în situații de urgență
11:02 - CCR a amânat a cincea oară decizia pe pensiile speciale. Când e noul termen
10:59 - Britney Spears și-a vândut întregul catalog muzical. Ce sumă a încasat artista
10:53 - Austria, Cehia și Slovacia cer măsuri urgente pentru ieftinirea energiei electrice în UE
10:47 - Un jurnalist din Bulgaria, despre misterul crimelor: A distras atenția publicului bulgar de la cazuri foarte importante 
10:40 - Ministrul Justiției, înaintea ședinței CCR: Ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională

HAI România!

Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!
Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”

Proiecte speciale