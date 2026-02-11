Austria, Cehia și Slovacia cer măsuri urgente pentru ieftinirea energiei electrice în UE

Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a reduce prețurile la electricitate în scopul de a proteja competitivitatea industriei sale. Mesajul a fost transmis marți de premierii Austriei, Cehiei și Slovaciei, înaintea summitului informal dedicat consolidării economiei blocului comunitar, relatează Reuters.

Liderii europeni se vor reuni joi, într-un castel din Belgia, pentru a discuta măsuri menite să întărească poziția UE în competiția globală cu economii precum Statele Unite și China. Costurile ridicate ale energiei se află printre principalele teme de pe agendă.

La Bratislava, după întâlnirea cu omologii săi, premierul slovac Robert Fico a declarat: „Dacă joi nu va exista nimic altceva decât o concluzie informală, aceea că vom reduce prețurile la electricitate, voi considera acest summit un mare succes”.

El a subliniat că o concluzie clară privind scăderea prețurilor la electricitate ar reprezenta un rezultat important al reuniunii.

Cancelarul austriac Christian Stocker a atras atenția asupra rolului gazului natural în formarea prețului energiei electrice. „Prețurile gazelor naturale au fost principalul factor care a determinat costurile energiei electrice și ar trebui analizate” a spus acesta, indicând necesitatea unor măsuri care să vizeze această componentă.

În același timp, Cehia și Slovacia au insistat asupra impactului costurilor certificatelor de emisii asupra economiilor lor puternic industrializate. Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, cunoscut drept ETS, obligă companiile să achiziționeze permise pentru a acoperi emisiile de carbon.

Premierul ceh Andrej Babis a făcut demersuri pentru a obține sprijin în vederea plafonării prețului certificatelor în cadrul actualei scheme ETS1 și pentru amânarea ETS2, mecanism care ar urma să extindă costurile asupra încălzirii locuințelor și carburanților pentru transport.

Potrivit unui document intern consultat de Reuters, Comisia Europeană analizează o revizuire a sistemului de alocare a certificatelor gratuite de CO2 pentru industrie, în vederea alinierii la obiectivul de reducere a emisiilor până în 2040.

Prezentarea Comisiei indică trei opțiuni pentru modificarea actualului mecanism prin care anumite sectoare primesc gratuit o parte din permisele de emisii, reducând astfel costurile și presiunea competitivă față de firmele din afara Uniunii.

La summit, cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni vor insista pentru o strategie coordonată la nivel european, care să sprijine mediul de afaceri, să atragă investiții și să consolideze piața unică.