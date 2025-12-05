Austria va utiliza 500 de milioane de euro din fondurile companiilor de stat pentru reducerea energiei

Guvernul Austriei a anunțat joi un ajutor de 500 de milioane de euro pentru a scădea facturile la energie pentru familii și pentru firme. Banii vin din rezervele companiilor de stat și au scopul de a reduce efectele prețurilor mari la energie, potrivit Reuters.

Finanțarea pachetului de sprijin de 500 de milioane de euro provine din distribuții speciale și rezerve ale firmelor de stat din Austria. Din acestea, 200 de milioane de euro vin de la operatorul imobiliar BIG, 200 de milioane de la grupul energetic Verbund și 100 de milioane din profiturile nedistribuite ale holdingului OBAG, potrivit Ministerului Economiei.

Cancelarul Christian Stocker a declarat că măsura va aduce o reducere vizibilă a poverii energetice. Nu au fost oferite detalii privind modul concret de aplicare, iar inițiativa completează un proiect de lege pentru ieftinirea energiei electrice, aflat încă în proces de aprobare.

Grupul energetic Verbund, deținut în proporție de 51% de stat, a anunțat că va propune un dividend special de aproximativ 400 de milioane de euro pentru 2025.

Din această sumă, aproximativ 200 de milioane de euro ar urma să revină guvernului austriac, potrivit informațiilor comunicate de companie.

Austria sprijină aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și este considerată un partener de încredere, a declarat cancelarul austriac Christian Stocker. Potrivit prim-ministrului Ilie Bolojan, discuțiile au reflectat angajamentul ambelor guverne de a da o nouă dinamica dialogului politico-diplomatic și cooperării.

Austria este unul dintre principalii investitori străini în România, iar firmele austriece asigură aproximativ 100.000 de locuri de muncă. Volumul schimburilor comerciale bilaterale a crescut cu peste 60% în ultimii 10 ani, atingând anul trecut circa 6 miliarde de euro, iar sectorul energetic rămâne un domeniu esențial al cooperării.