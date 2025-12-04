Compensațiile la curent nu vor mai fi oferite în 2026. Guvernul explică decizia și promite sprijin pentru cei vulnerabili

Republica Moldova. Compensațiile acordate de stat pentru consumul energiei electrice în perioada februarie – decembrie 2025 nu vor mai fi continuate anul viitor. Autoritățile precizează că această măsură a fost una provizorie, finanțată printr-un pachet de sprijin oferit de Uniunea Europeană, destinat gestionării crizei energetice provocate de sistarea livrărilor de gaze prin regiunea transnistreană.

„Din start era clar că e o măsură provizorie, dar noi continuăm să examinăm și să căutăm posibilități ca să existe ajutor pentru părțile mai vulnerabile. Eu cred că multe din ajutoarele generale care au fost acordate nu neapărat erau adresate părților cele mai vulnerabile ale populației”, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu, înaintea ședinței Guvernului din 4 decembrie.

De la începutul acestui an, statul a compensat primii 110 kWh din factura la energia electrică, indiferent dacă cetățenii s-au înregistrat pe platforma guvernamentală compensații.gov.md sau nu. Aceasta înseamnă că pentru consumul de bază, tariful aplicat a fost cel anterior majorării din ianuarie 2025, iar diferența a fost suportată de stat.

De exemplu, consumatorii deserviți de SA FEE-Nord au plătit pentru primii 110 kWh un tarif de 2,48 lei/kWh, iar statul a acoperit diferența până la 4,68 lei/kWh. În cazul agenților economici, Guvernul a compensat 50% din majorarea tarifelor la energie electrică.

Compensațiile au fost plătite din ajutorul de urgență de 250 de milioane de euro acordat de Uniunea Europeană la începutul anului 2025. Aceasta a permis cetățenilor să facă față creșterilor bruște de prețuri în contextul crizei energetice și al sistării gazelor de la Gazprom.

Deși compensațiile la energie electrică nu vor continua în 2026, Executivul subliniază că rămâne atent la nevoile celor mai vulnerabili și analizează soluții pentru a le oferi sprijin. Prim-ministrul Munteanu a punctat că, deși fondurile europene au acoperit temporar creșterile de preț, autoritățile caută mecanisme sustenabile pentru anul viitor.

„Noi vom continua să căutăm soluții pentru a proteja categoriile cele mai vulnerabile ale populației, astfel încât să nu fie afectate de majorările tarifare și să poată să-și asigure consumul de energie în condiții decente”, a concluzionat Munteanu.

Guvernul va continua să asigure compensarea căldurii și energiei termice. Pentru sezonul rece 2025 – 2026, plafoanele maxime sunt: Energie termică, gaze naturale și energie electrică: 1.000 lei/lună Combustibili solizi: 800 lei/lună

Până în prezent, peste 780 de mii de cetățeni au solicitat compensații pentru încălzire, doar pentru luna noiembrie 2025.