Compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025-2026. Cine va primi sprijin maxim și cine va fi exclus

Republica Moldova. Sezonul rece 2025–2026 aduce schimbări în modul în care familiile din Republica Moldova vor primi sprijin pentru energie. Valoarea compensației va fi calculată individual, în funcție de consum, tipul de energie și nivelul de vulnerabilitate al fiecărei gospodării. În plus, plafonul maxim a fost redus de la 1.400 la 1.000 de lei lunar, iar pentru combustibili solizi plafonul este de 800 de lei.

Noile reguli aprobate de Guvern prevăd procente diferite de compensare: 40% pentru energia electrică, 30% pentru încălzirea centralizată, 25% pentru gazele naturale și 15% pentru combustibilii solizi. În același timp, familiile în care membrii au obținut dobânzi bancare mai mari de 4.000 de lei în anul precedent nu vor mai fi eligibile, pentru a direcționa sprijinul către cei mai vulnerabili.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a explicat că valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, la 500 de lei, iar suma maximă va fi stabilită ținând cont de tarifele practicate, consumul mediu și evoluțiile pieței energiei. Autoritățile lucrează deja la agregarea și verificarea datelor pentru a stabili cuantumul exact pe care îl va primi fiecare familie, după ce peste 780.000 de cetățeni au depus cereri pentru compensațiile aferente încălzirii.

Pentru luna noiembrie, compensațiile pentru energia electrică vor fi reflectate în facturile care vor fi distribuite în decembrie, continuând astfel sprijinul acordat de la începutul anului. Ministra Plugaru a subliniat că mecanismul a fost ajustat pentru a eficientiza procesul de acordare și a sprijini cât mai corect cetățenii.

Premierul Alexandru Munteanu a adăugat că sprijinul european rămâne esențial pentru succesul programului. Până în prezent, au fost distribuiți peste un miliard de lei în compensații, iar Guvernul mulțumește Comisiei Europene pentru ajutorul acordat în tranziția dificilă, când întreaga țară a simțit impactul șocului energetic.

Bugetul estimat pentru acordarea compensațiilor în sezonul rece 2025–2026 este de aproximativ 2,36 miliarde de lei, iar autoritățile promit că fiecare familie va primi suma calculată individual, conform consumului și nevoilor sale.