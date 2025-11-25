Compensaţii mai mici la căldură pentru perioada 2025-2026. Cine sunt potenţialii beneficiari

Republica Moldova. O anumită categorie de cetăţeni vor beneficia şi în sezonul curent de încălzire de compensaţii la căldură. Doar că în acest an vor fi mai mici.

Guvernul a elaborat deja un proiect de hotărâre în acest sens. Documentul a fost deja avizat pozitiv secretarii de stat.

Ca și în anii precedenți, de compensații vor beneficia doar familiile cu venituri mici.

Pentru sezonul rece 2025–2026, bugetul necesar acoperirii compensațiilor la energie sub formă de plată monetară este estimat la 2,36 miliarde de lei. Proiectul de hotărâre urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, având caracter urgent pentru pregătirea procesului de acordare a compensațiilor.

Cabinetul de miniştri a întrodus în proiectul de hotărâre, care urmează să fie adoptată la următoarea şedinţă procente de compensare pentru sursele de încălzire.

Cel mai înalt procent de compensare a fost stabilit pentru energia electrică, iar cel mai mic – pentru combustibilii solizi: cărbune, lemne sau paleţi.

Procentele de compensare la căldură sunt următoarele:

la energie electrică – 40% la energie termică – 30% la gaze naturale – 25% la combustibili solizi – 15%.

Astfel, compensația minimă va fi de 500 de lei, dacă suma calculată depășește 250 de lei.

Compensația maximă va fi de 1 000 lei pentru energie termică, gaze naturale, energie electrică și 800 de lei pentru combustibili solizi.

Anul trecut, suma maximă a fost de 1400 de lei.

Totodată, au fost revizuite normele privind costul energiei în sezonul rece și nivelul minim al cheltuielilor unei gospodării, iar costul mediu lunar estimat al energiei nu va putea depăși echivalentul a 350 m³ de gaze naturale.

În acest sezon au fost luate măsuri suplimentare pentru a exclude fraudele. Astfel, pentru a preveni accesarea nejustificată a compensațiilor la căldură, testul de non-vulnerabilitate va include o nouă condiție.

Familiile membrii cărora avut venituri din dobânzi bancare mai mari de 4 000 de lei în anul precedent nu vor fi eligibile.