International

Centrală electro-termică de lângă Moscova, lovită de ucraineni

Comentează știrea
Centrală electro-termică de lângă Moscova, lovită de ucraineniSursâ foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Forțele armate din Ucraina au atacat o centrală electro-termică rusească din regiunea Moscova, a declarat un oficial rus citat de agenția Reuters.

Atac lângă Moscova al ucrainenilor, cu drone

Ucraina a atacat duminică, cu drone, o centrală electro-termică importantă din regiunea Moscova. Atacul cu drone al armatei ucrainene a declanșat imediat un incendiu și a forțat conectarea energiei de rezervă și desfășurarea unor unități mobile de încălzire în zona deservită de centrala respectivă, a declarat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev.

Dronele ucrainene au lovit duminică centrala electrico-termică Șatura, situată la aproximativ 120 km est de Kremlin, a declarat guvernatorul Andrei Vorobiev.

Rușii spun că au distrus o parte dintre dronele ucrainene

Imagini video neverificate de pe Telegram au arătat mai multe explozii și apoi mai multe sfere de flăcări ridicându-se spre cerul nopții.

Via Dobrogeană, o călătorie prin peisajele spectaculoase ale Dobrogei. Un traseu ce străbate frumuseți naturale și descoperiri culturale
Via Dobrogeană, o călătorie prin peisajele spectaculoase ale Dobrogei. Un traseu ce străbate frumuseți naturale și descoperiri culturale
Ultima ofertă Trump pentru Ucraina. Rubio discută detaliile cruciale la Geneva
Ultima ofertă Trump pentru Ucraina. Rubio discută detaliile cruciale la Geneva

„Unele dintre drone au fost distruse de forțele de apărare aeriană. Mai multe au căzut pe teritoriul stației. Un incendiu a izbucnit la instalație. Acum este localizat”, a spus Vorobiev.

atac drone

atac drone / sursa foto: captură video

Trei transformatoare de la centrala electrică, fiecare cu o suprafață de aproximativ 65 de metri pătrați, au luat foc, a scris, la rândul său, ziarul Kommersant, citând surse din Ministerul pentru Situații de Urgență de la Moscova.

O zonă întinsă de lângă Moscova a rămas fără căldură după atac

Guvernatorul Andrei Vorobiev a mai declarat că a fost pornită alimentarea cu energie de rezervă și că sisteme mobile de încălzire sunt desfășurate în zona deservită anterior de centrala electro-termică, în condițiile în care temperatura era în jurul punctului de îngheț.

Un locuitor local a spus că nu există încă încălzire în locuința sa.

Rusia, care a vizat la rândul ei, în mod repetat, instalațiile de producere a energiei și căldurii din Ucraina în ultimele luni, se bazează pe centrale termice masive din epoca sovietică pentru a alimenta gospodăriile cu curent electric, energie termică și apă caldă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:36 - Via Dobrogeană, o călătorie prin peisajele spectaculoase ale Dobrogei. Un traseu ce străbate frumuseți naturale și de...
14:31 - Dr. Doina Hrehoreț este femeia care a rescris regulile chirurgiei de vârf
14:21 - Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un nou tip de pastile care pot depista bolile intestinale
14:12 - Ultima ofertă Trump pentru Ucraina. Rubio discută detaliile cruciale la Geneva
14:00 - Șapte detalii mai puțin cunoscute despre filmul Diavolul se îmbracă de la Prada. Ce știm până acum despre partea a doua
13:47 - Zvonuri JD și Usha vance, după ce soția vicepreședintelui a apărut fără inelul de logodnă. Explicația oficială

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale