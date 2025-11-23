Centrală electro-termică de lângă Moscova, lovită de ucraineni

Forțele armate din Ucraina au atacat o centrală electro-termică rusească din regiunea Moscova, a declarat un oficial rus citat de agenția Reuters.

Ucraina a atacat duminică, cu drone, o centrală electro-termică importantă din regiunea Moscova. Atacul cu drone al armatei ucrainene a declanșat imediat un incendiu și a forțat conectarea energiei de rezervă și desfășurarea unor unități mobile de încălzire în zona deservită de centrala respectivă, a declarat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev.

Dronele ucrainene au lovit duminică centrala electrico-termică Șatura, situată la aproximativ 120 km est de Kremlin, a declarat guvernatorul Andrei Vorobiev.

Imagini video neverificate de pe Telegram au arătat mai multe explozii și apoi mai multe sfere de flăcări ridicându-se spre cerul nopții.

„Unele dintre drone au fost distruse de forțele de apărare aeriană. Mai multe au căzut pe teritoriul stației. Un incendiu a izbucnit la instalație. Acum este localizat”, a spus Vorobiev.

Trei transformatoare de la centrala electrică, fiecare cu o suprafață de aproximativ 65 de metri pătrați, au luat foc, a scris, la rândul său, ziarul Kommersant, citând surse din Ministerul pentru Situații de Urgență de la Moscova.

Guvernatorul Andrei Vorobiev a mai declarat că a fost pornită alimentarea cu energie de rezervă și că sisteme mobile de încălzire sunt desfășurate în zona deservită anterior de centrala electro-termică, în condițiile în care temperatura era în jurul punctului de îngheț.

Un locuitor local a spus că nu există încă încălzire în locuința sa.

Rusia, care a vizat la rândul ei, în mod repetat, instalațiile de producere a energiei și căldurii din Ucraina în ultimele luni, se bazează pe centrale termice masive din epoca sovietică pentru a alimenta gospodăriile cu curent electric, energie termică și apă caldă.