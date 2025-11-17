Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Mesaj RO-Alert emis pentru Tulcea

Un nou atac cu drone a avut loc în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, în apropierea frontierei României, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN). Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

În dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea au fost recepționate patru apeluri la numărul unic de urgență, în care cetățenii au semnalat zgomote asemănătoare bombardamentelor și au solicitat informații suplimentare.

„Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România. Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmărit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localității Ismail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.

Ministerul precizează că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

„Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina”, se mai arată în comunicat.

MApN condamnă ferm aceste atacuri executate deFederația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, calificându-le drept nejustificate și contrare normelor de drept internațional.

Conform ISU, la ora 02:30, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a notificat că mai multe ținte se apropie de granița României. Mesajul informa cetățenii despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și i-a îndemnat să adopte măsuri de siguranță și adăpostire. Alertă aeriană a încetat la ora 03:00.

„În dispeceratul ISU DELTA Tulcea au fost recepționate patru apeluri la numărul unic de urgență, în care cetățenii au raportat zgomote specifice bombardamentelor și au solicitat informații suplimentare. Ofițerul din dispecerat le-a transmis apelanților că nu au motive de îngrijorare, atacurile Federației Ruse având ținte pe teritoriul ucrainean, dar i-a sfătuit să fie prevăzători, să adopte măsurile de protecție și adăpostire dacă situația o impune și să anunțe imediat în cazul observării unor obiecte care cad din spațiul aerian”, subliniază reprezentanții ISU.

La precedentul atac, din noaptea de 10 spre 11 noiembrie, o dronă a pătruns în spațiul aerian național și s-a prăbușit în apropiere de Grindu. Ca urmare a incidentului, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe.